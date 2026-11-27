이재명 대통령 국정 지지도가 소폭 상승했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.



한국갤럽이 지난 24∼26일 전국 만 18세 이상 유권자 1천명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 전주 대비 1%포인트(p) 상승한 41%로 집계됐다.



부정 평가 역시 전주보다 1%p 상승한 50%를 기록했다. 의견을 유보한 응답자는 9%였다.



한국갤럽 조사 기준 이 대통령 국정 지지도는 10월 둘째 주 조사 이후 7주째 39∼41% 사이를 오가며 횡보하고 있다.



직무수행 긍정 평가 이유로는 '외교'가 29%로 가장 높았다. '경제·민생'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%)가 뒤를 이었다.



부정 평가 이유로는 '경제·민생'(22%), '도덕성 문제·본인 재판 회피'(16%), '부동산 정책'(14%) 순이었다.



정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 37%, 국민의힘은 30%를 각각 기록했다.



전주 대비 민주당은 1%p, 국민의힘은 2%p 올랐다.



조국혁신당은 4%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%였다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 26%로 집계됐다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 43.0%, 응답률은 10.9%다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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