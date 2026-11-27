국민의힘 장동혁 대표는 27일 무소속 한동훈 의원이 자신의 제명에 대해 효력 정지 가처분을 신청하고 법원이 이를 인용하더라도 항고 등 불복 절차를 밟겠다는 뜻을 밝혔다. 법원 판단으로 한 의원이 복당하더라도 “다시 징계할 수 있다”고 덧붙였다.

장 대표는 이날 오전 뉴데일리TV 유튜브 채널 ‘배추도사의 새벽배송’에서 한 의원의 법적 대응 가능성을 묻는 말에 “(징계 효력 정지) 가처분 단계에서 인용 결정이 난다면 이의신청을 하고 즉시 항고를 통해 계속 다투어갈 생각”이라고 밝혔다.

앞서 한 의원은 지난 24일 라디오에서 “(지난 1월 14일) 제명된 후 ‘저는 반드시 돌아온다’고 말씀드렸고, 그 약속을 지키기 위해 정치적 해법을 찾으려 백방으로 뛰었다”며 “어떤 방식으로든 정치적인 복귀 길을 찾았지만 지금 상황을 보면 그런 식으로 해결할 단계는 지나간 것 같다”고 밝혔다. 법적 절차 가능성을 묻는 말에는 “방법엔 한계가 없다”면서 소송을 예고하기도 했다.

이에 대해 장 대표는 “조작징계라면 재판에 가서 이야기하자”, “법원에 가면 당장 끝날 일”이라며 한 의원의 법적 대응을 촉구했다. 징계가 취소될 경우 자동으로 복당되는 점을 짚으며 “복당으로 가는 가장 쉬운 길이 있는데, 왜 전용기를 안 타고 계속 당을 흔들고 지도부를 흔드나. 왜 남의 가마를 타고 복당이라는 길로 가려 하나”라고 꼬집었다.

그러면서 가처분 신청이 인용될 경우 즉시 항고하겠다며 “당연히 본안 소송에서 다툴 것”이라고 말했다. 본안 소송이 제기되면 직접 변론에 나서겠다는 입장도 재확인했다.

다만 장 대표는 징계가 취소되더라도 재징계에 나서겠다고 밝혔다. 그는 추경호 대구시장 1심 재판 과정에서 한 의원이 안철수 의원의 증언을 두고 공방을 벌인 점을 거론하며 “추 시장이 유죄 판결을 받기를 간절히 바랐다는 것 아닌가”라고 주장했다.

이어 “우리 국민의힘이 내란정당으로 해산되길 바라는 것만큼 강력한 해당행위가 또 어딨겠나”라며 “추가적인 징계 사유가 있다고 보고, 다시 징계를 할 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

친한(친한동훈)계 등 일부 의원의 요구로 다음달 2일 의원총회가 열리는 것을 두고선 “당내 분란을 만들고 압박을 가하기 위한 것”이라며 “제가 의원총회에 가서 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다”고 불참을 예고했다

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