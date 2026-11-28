대한변호사협회가 30일 대법원에 형사사건 성공보수 정상화를 촉구하는 청원서를 제출한다.

변협은 28일 “30일 오전 11시 서울 서초구 대법원 민원실에 ‘형사사건 성공보수 정상화 촉구를 위한 전국 변호사 청원서’를 제출한다”고 밝혔다.

형사사건 성공보수는 변호사가 실비 수준의 착수금으로 변호를 시작하고, 그 결과가 좋을 때 성공보수를 받는 방식이다. 그러나 대법원 전원합의체는 2015년 형사사건 성공보수를 인정할 경우 부당한 영향력 행사로 이어질 수 있고, 선량한 풍속과 기타 사회질서에 위배된다며 무효화 했다.

이후 서울중앙지법은 올해 1월 이 약정의 유효성을 인정한 항소심 판결을 선고했고, 사건은 현재 대법원에 계류 중이다. 변협은 이를 두고 “형사성공보수 약정의 효력을 원칙적으로 당사자의 자율에 맡겨야 한다는 계약자유의 원칙에 비춰 종전 대법원 판결을 재검토할 필요성이 있음을 보여준다”고 지적했다.

변협은 “형사성공보수 약정 금지는 초기 착수금 부담을 높여 경제적 여력이 부족한 국민의 변호인 선임 기회를 제한하고, 실질적인 방어권 보장에도 어려움을 초래하고 있다”고 주장했다.

이어 “개별 사건의 특성과 당사자 간 합의 경위를 고려하지 않은 채 성공보수 약정을 일률적으로 무효로 보는 것은 계약자유의 원칙과 사적 자치에도 부합하지 않는다는 지적이 제기되고 있다”며 “변호인의 성실한 업무수행으로 좋은 결과를 얻고도 약정한 보수의 지급을 거부하는 사례 역시 이러한 제도의 문제점을 보여준다”고 덧붙였다.

변협과 서울지방변호사회는 올해 3월부터 전국 회원을 대상으로 청원 서명을 진행했으며, 그 결과 전국의 변호사 총 6678명이 서명에 참여했다.

청원서 제출에는 김정욱 변협회장과 조순열 서울변회장 등 전국 지방변회장들이 함께할 예정이다.

변협은 “앞으로도 국민의 방어권 보장과 변호사의 정당한 직무수행에 대한 합리적인 보상이 조화를 이루는 형사사법 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 했다.

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