겨울방학과 신학기를 앞두고 가구업계가 학생방 시장 선점에 나섰다. 책상과 의자를 중심으로 진행하던 신학기 판촉 행사가 침대와 옷장, 수납장 등 학생방 전체를 꾸미는 패키지 판매 경쟁으로 확대되고 있다.

한샘 제공

27일 가구업계에 따르면 한샘은 내년 2월 28일까지 2026~2027년 학생방 캠페인을 진행한다. 자녀의 성장 단계와 학습 습관에 맞춘 기능성 책상을 중심으로 신학기 가구 수요를 공략한다.

대표 제품은 ‘조이S 2 모션데스크’다. 아이의 성장에 맞춰 책상 높낮이를 조절할 수 있는 제품으로 듀얼모터와 충돌방지 시스템을 적용했다. 초등학교 고학년부터 성인까지 사용할 수 있도록 설계했다.

중·고등학생을 겨냥한 ‘조이A’ 시리즈도 선보이고 있다. 주변 시야를 가리는 독서실형 책상과 사진, 피규어 등을 배치할 수 있는 개방형 수납 구조를 갖춘 제품이다. 학습 공간에 자신의 취향을 반영하려는 청소년의 수요를 고려했다.

공식 온라인몰에서는 조이S 2 모션데스크 세트와 조이A 측면형 책상 세트 등을 할인 판매하고 있다.

퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸은 오는 28일부터 내년 1월 25일까지 대규모 학생방 시즌 프로모션 ‘공부방람회’를 개최한다.

대표 학생방 시리즈인 ‘뉴트’를 구매하면 결제 금액에 따라 5\~12%의 포인트 적립이나 제품 증정 혜택을 받을 수 있다. 증정품은 LED 책상 조명, 시디즈 의자, 매트리스 등으로 구성했다. 300만원 이상 구매 고객에게는 최대 105만원 상당의 혜택을 제공한다.

오는 30일부터 내년 1월 25일까지 학생방 제품 35개 품목을 세 차례에 걸쳐 특별가에 판매하는 타임딜 행사도 진행한다.

신제품으로는 덴마크 프리미엄 패브릭 브랜드 크바드라트의 원단을 적용한 ‘뉴트 크바드라트 에디션’과 독립적인 학습 공간을 꾸밀 수 있는 집중형 소형 책상 ‘윌로’를 내놓는다.

데스커는 학생방 가구 사업을 침실 영역까지 확대했다. 지난달 26일 수납형 침대와 매트리스, 서랍형 옷장, 거울도어 수납장, LED 책상 조명 등을 출시했다.

수납형 침대에는 하부 서랍과 고속 충전 포트, 터치형 LED 조명을 적용했다. 옷장은 교복이나 외투를 걸 수 있는 공간과 속옷, 양말 등을 보관할 수 있는 서랍으로 구성했다.

이달 30일까지 학생방 패키지 최대 35% 할인과 10만원 페이백 혜택을 제공하는 행사도 진행한다.

가구업체들이 학생방 제품군을 확대하는 것은 입학과 진학을 계기로 여러 가구를 함께 교체하는 학부모 수요를 확보하기 위해서다.

성장에 맞춰 오래 사용할 수 있는 기능성 가구부터 좁은 방의 공간 활용도를 높인 수납형 제품까지 경쟁 범위도 넓어지고 있다. 신학기 가구 시장의 경쟁 단위가 책상 한 개에서 학생방 전체로 바뀌고 있는 셈이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지