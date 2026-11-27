기온이 떨어지면 혈관이 수축하고 혈압이 올라 심혈관계에 부담이 커질 수 있다. 보온과 함께 살펴야 할 것이 ‘심장 리듬’이다. 맥박이 불규칙해지는 심방세동은 뚜렷한 증상 없이 나타나기도 하지만, 심장에 생긴 혈전이 뇌혈관을 막아 뇌졸중으로 이어질 수 있다. 두근거림이 없다고 안심하기보다 평소 맥박의 변화를 살피고 이상이 있으면 검사를 받는 것이 중요하다.

사진=게티이미지뱅크

◆국내 환자 94만명…증상 없어 뒤늦게 발견하기도

심방세동은 심방이 미세하게 떨리면서 맥박이 불규칙해지는 부정맥이다. 가슴 두근거림과 호흡곤란, 어지럼증 등이 대표적인 증상이다. 노화에 따른 심방근육의 구조적 변화와 관련이 있어 고령층에서 발생 빈도가 높고, 고혈압·당뇨병 등 기저질환도 위험을 높일 수 있다.

국내 환자도 늘고 있다. 국민건강보험공단 자료를 분석한 대한부정맥학회의 ‘2024 심방세동 팩트시트’에 따르면 환자는 2013년 43만7769명에서 2022년 94만63명으로 2배 이상 증가했다.

경희대병원 심장내과 이영신 교수는 “심방의 수축 기능이 저하되면 심장 내 혈액이 정체돼 혈전이 형성되기 쉽고, 이 혈전이 뇌혈관을 막으면 뇌졸중으로 이어질 수 있다”며 “심방세동이 장기간 지속되면 심장 기능 저하로 심부전도 발생할 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다”고 강조했다.

증상이 없어 스스로 알아차리지 못하기도 한다. 이 교수는 안정된 상태에서 손목 안쪽 맥박을 약 1분간 확인했을 때 박동 간격이 불규칙하거나 갑자기 빨라진다면 심전도 검사를 받아볼 것을 권했다. 스마트워치 등은 평소 변화를 살피는 데 도움이 될 수 있지만, 진단은 의료진의 평가와 심전도 확인을 거쳐야 한다.

간헐적으로 발생하면 짧은 심전도 검사에서 포착되지 않을 수 있다. 필요에 따라 24시간 이상 기록하는 홀터 검사나 최대 2주간 관찰할 수 있는 패치형 심전도 검사를 활용한다.

경희대병원 심장내과 이영신 교수

◆맥박 늦추는 약과 혈전 막는 약, 역할 달라

약물치료는 심박수 조절, 정상 리듬 회복·유지, 혈전 예방으로 나눠 볼 수 있다. 빠른 심박수를 낮추는 데는 비소프롤롤 등 베타차단제를 사용하고, 정상 리듬을 회복·유지하기 위해서는 플레카이니드나 아미오다론 등 항부정맥제를 고려한다. 다만 심장 구조와 기능, 동반질환에 따라 적합한 약이 달라 전문의가 선택해야 한다.

뇌졸중 예방을 위한 항응고제는 이와 역할이 다르다. 아픽사반·리바록사반·에독사반·다비가트란이나 와파린 등이 쓰인다. 약제와 용량은 나이, 콩팥 기능, 출혈 위험 등을 고려해 정한다. 심박수가 빠르지 않거나 두근거림이 줄었더라도 뇌졸중 위험도에 따라 항응고제가 필요할 수 있으므로 임의로 중단해서는 안 된다.

약물만으로 충분히 조절되지 않거나 환자 상태에 따라 시술적 치료를 고려한다. 전기 충격으로 정상 리듬을 회복하는 전기적 심율동전환술, 고주파 등으로 부정맥 유발 부위를 차단하는 전극도자절제술, 고전압 전기 펄스를 사용하는 펄스장절제술 등이 있다.

◆‘특효 음식’보다 식단 전체…와파린 복용 땐 채소 섭취량 일정하게

식사는 특정 과일이나 견과류로 부정맥을 치료하려 하기보다 심혈관 위험요인을 관리하는 방향으로 구성한다. 미국심장협회는 다양한 채소·과일과 통곡물, 콩류·견과류·생선 등을 중심으로 먹고 소금과 첨가당, 가공육을 줄이도록 권한다.

예를 들어 식사에는 당근·브로콜리 등 다양한 채소와 현미·귀리, 콩·두부를 곁들이고, 간식은 과자 대신 통과일이나 소금·설탕을 더하지 않은 호두·아몬드 등으로 바꿀 수 있다. 과일은 주스보다 통째로 먹고, 견과류도 열량을 고려해 과식하지 않는 것이 좋다. 고등어·연어 등 생선을 식단에 포함하는 것도 방법이다. 이는 심장 건강을 위한 식사 원칙이지 심방세동 치료를 대신하는 처방은 아니다.

와파린을 먹는다면 식단 변화에 주의해야 한다. 시금치·브로콜리 등 비타민K가 풍부한 식품을 무조건 피할 필요는 없지만, 섭취량이 갑자기 늘거나 줄면 약효에 영향을 줄 수 있다. 평소 양을 일정하게 유지하고 식단을 크게 바꾸기 전에는 의료진과 상의해야 한다.

치료 후에도 금주·금연과 적정 체중 유지, 수면무호흡증 치료 등 관리가 이어져야 한다. 이 교수는 “기온이 급격히 떨어지는 시기에는 무리한 야외활동을 피하고, 외출 시 갑작스러운 추위로 심장에 부담이 가지 않도록 보온에 신경 써야 한다”고 말했다.

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