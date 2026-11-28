영화 ‘폭설’이 영어 영화로 리메이크된다. 원작을 공동 연출한 홍의정 감독이 리메이크 작품의 연출까지 맡을 예정이다.

영화 ‘폭설’은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 벌어지는 미스터리 스릴러다. 퇴직을 하루 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 부임한 후임 현택(구교환)은 기차역 선로에서 의문의 시신을 발견한다. 이후 두 사람은 서로에게 의심을 품으며 예상하지 못한 사건에 휘말린다.

원작에는 김윤석과 구교환을 비롯해 박수영, 노윤서 등이 출연했다. 홍의정 감독과 박선우 감독이 공동 연출했으며, 국내에서는 지난 11월 18일 개봉했다.

영화 ‘폭설’. 쇼박스

27일 배급사 쇼박스에 따르면 ‘폭설’의 제작사 루이스픽쳐스는 캐나다 제작사 롬버스 미디어와 영어 리메이크판을 공동 제작하기로 했다. 롬버스 미디어는 박찬욱 감독이 참여한 HBO 시리즈 ‘동조자’와 드니 빌뇌브 감독의 영화 ‘에너미’ 등을 만든 글로벌 제작사다.

이번 리메이크는 단순한 판권 판매를 넘어 원작 감독이 해외 제작 환경에서 직접 작품을 새롭게 연출한다는 점에서 의미가 있다. 롬버스 미디어는 국내 개봉 전부터 ‘폭설’의 리메이크를 제안했으며, 홍 감독이 전작 ‘소리도 없이’에서 보여준 연출력에도 주목한 것으로 알려졌다.

롬버스 미디어의 설립자이자 프로듀서인 니브 피치먼은 “‘폭설’을 한국 안에만 머물게 하기에는 너무나 아깝다는 생각이 들었다”며 전 세계 관객에게 이야기를 소개하고 싶다고 밝혔다. 특히 폭설로 외부와 단절된 산간 지역, 외딴 기차역, 퇴직을 앞둔 역장이라는 설정이 캐나다를 비롯한 여러 국가에서도 공감을 얻을 만한 보편성을 지니고 있다고 평가했다.

홍 감독의 연출 참여도 이번 프로젝트의 주요 특징이다. 피치먼은 “홍의정 감독 외에 리메이크 연출의 적임자는 없을 것”이라며 ‘소리도 없이’를 통해 그의 영화적 역량을 확인했다고 밝혔다.

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