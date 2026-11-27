조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 국내 증시 하락에 따른 피해를 지적하며 ‘소각 전환형 증시안정펀드’ 도입을 주장했다.

조 원장은 27일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “경제는 좋아진다는데 주가는 반 토막 가까이 났다”며 “정부를 믿고 투자한 국민은 피눈물을 흘리고 있다”고 우려했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 지난 11월25일 여의도 국회 의원회관에서 열린 공공기관 이전부지의 주택용지 활용 및 지속가능한 부담가능주택 공급대책 토론회에 입장하고 있다. 뉴시스

그는 “그 눈물들 앞에서 정부의 대응은 더디다 못해 한가해 보인다”며 “지금 증시안전펀드는 당연하다. 그러나 해오던 방식을 되풀이해서는 효과를 기대할 수 없다”고 지적했다. 그러면서 “정부는 이광수 광수네복덕방 대표가 제안한 소각 전환형 증시안정펀드를 즉각 검토하고 추진해야 한다”고 촉구했다.

이 대표가 제안한 방식은 상장사가 펀드에 자금을 출자하면 펀드가 주가 급락 시 해당 기업 주식을 매입한 뒤 3년 이내 소각하는 구조다.

조 원장은 “현 상법은 회사가 사들인 자기주식을 1년 안에 소각하게 돼 있어 소각 시점을 3년까지 늦추려면 특례가 필요하다”며 “국회가 서둘러 특례 조항을 만들고, 소각한 물량에 한해 법인세를 내려주는 세제를 새로 만들어야 한다”고 밝혔다. 조 원장은 이어 “소각한 물량에 한해 법인세를 내려주는 세제를 새로 만들어야 한다”며 “기업이 스스로 참여토록 하는 유인이 필요하기 때문”이라고 강조했다.

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