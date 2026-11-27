11월 넷째 주 이재명 대통령 지지율이 41%로 나타났다. 이 대통령 지지율은 10월 셋째 주 이후 7주 연속 40% 안팎을 넘나들며 횡보세를 보이고 있다.

여론조사기관 한국갤럽이 지난 24∼26일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사해 27일 발표한 결과에 따르면 이 대통령이 직무수행을 잘하고 있다는 응답은 41%로 나타났다. 이는 한 주 전과 비교해 1%포인트 오른 수치다. 이 대통령이 직무수행을 잘하지 못하고 있다는 부정평가 역시 한 주 전보다 1%포인트 오른 50%로 나타났다. 지난 9월 37%까지 떨어졌던 이 대통령 지지율은 지난달 셋째 주 39%를 기록한 이후 7주째 39∼41% 선에서 조금씩 오르내리며 횡보를 이어가고 있다.

이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

직무수행 긍정 평가의 이유로 가장 많이 꼽힌 것은 ‘외교(29%)’였다. 최근 필리핀 마닐라에서 열린 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의와 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 등 정상외교 성과가 영향을 준 것으로 풀이된다. 뒤를 이어 ‘경제·민생(10%)’, ‘전반적으로 잘한다(7%)’, ‘소통(5%)’ 등이 뒤를 이었다.

부정평가 이유로는 ‘경제·민생(22%)’이 가장 많이 꼽혔다. 내수경기 침체와 주가 하락 등의 요인이 영향을 준 것으로 보인다. 이외에도 ‘도덕성 문제·본인 재판 회피(16%)’, ‘부동산 정책(14%)’, ‘전반적으로 잘못한다(5%)’, ‘인사(5%)’ 등이 부정평가 요인이 됐다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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