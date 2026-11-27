서울 성북구에서 50대 남성에게 살해된 10대 소녀에게 생전 성매매와 절도를 시킨 혐의를 받는 20대 여성이 27일 검찰 격인 공소청에 넘겨졌다. 경찰은 이 여성이 살인을 지시한 혐의(살인교사)도 수사하고 있다.

서울 노원경찰서는 이날 김모(26)씨를 절도 교사·청소년성보호법 위반·아동복지법 위반(학대)·사기·장물취득 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했다고 밝혔다.

경찰 고로. 연합뉴스

지난 10일 성북구 정릉동의 한 공유 숙박업소에서 김씨의 전 연인 진모(59)씨는 15세 A양을 살해했다.

경찰 조사 결과 김씨는 A양과 진씨의 아들에게 집에서 고가 물품과 현금을 훔쳐 오게 한 뒤, 이를 귀금속점 등에 되판 것으로 조사됐다. 온라인에 고가 물품을 판다는 허위 게시글을 올려 판매금을 가로챈 혐의도 받는다. 김씨는 특히 A양에게 성매매를 권유하면서 성적·정서적 학대를 한 것으로 파악됐다.

서울 성북경찰서는 김씨가 진씨에게 A양 살해를 지시한 혐의도 들여다보고 있다. 경찰은 김씨가 A양에게 성매매와 절도 등을 시킨 사실을 덮으려고 살해를 지시한 것으로 보고 있다.

김씨는 범행 장소인 공유숙박업소를 예약한 당사자이자, 경찰에 사건을 알린 신고자이기도 하다. 처음에는 참고인 신분으로 조사받았으나, 경찰이 살인 지시 혐의를 포착해 피의자로 전환했다. A양을 살해한 진씨는 지난 20일 보복살인 혐의로 구속 송치됐다.

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