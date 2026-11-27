지난 9월 발생한 북한 지뢰 도발 사건 이후 북한군이 비무장지대(DMZ) 내 국경선 요새화 작업을 이어가면서 군사분계선(MDL) 침범도 반복하고 있는 것으로 나타났다.

27일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 합동참모본부로부터 제출받은 ‘북한군 MDL 일대 국경선 요새화 작업 및 MDL 침범 현황’에 따르면 북한군은 올해 10∼11월 MDL을 총 40여회 침범한 것으로 집계됐다. 합참은 북한군의 MDL 침범이 지난달 30여회, 이달 10여회 발생했다고 보고했다. 앞서 8월과 9월에도 각각 20여회, 30여회의 침범 사례가 확인됐다.

지난 10월 5일, 합참이 서울 국방부 브리핑실에서 25사단 DMZ 지뢰 폭발상황 관련 합참 합동 현장조사 TF 최종 조사결과 발표 브리핑에서 MDL 이남 북한군 지뢰를 제거하는 영상을 캡쳐한 장면을 공개했다. 사진=합참 제공

북한군의 MDL 침범은 남북관계를 ‘적대적 두 국가’로 규정한 이후 진행 중인 국경선 요새화 작업과 맞물려 반복되고 있다. 북한은 2024년 4월부터 MDL 일대에서 지뢰 매설과 불모지 조성, 방벽 축조, 전술도로 및 철조망 설치, 경의선·동해선 연결로 차단 등 작업을 본격화했다.

우리 군은 교전수칙에 따라 북한군이 MDL에 접근하면 경고방송을 하고, 선을 넘을 경우 경고사격을 실시하고 있다.

유 의원은 “매일 경고사격을 한다고 했는데도 침범이 줄지 않는다는 것은 지금의 대응이 별다른 억제가 되지 않는다는 뜻”이라며 “국방부와 합참은 MDL 침범과 국경선 요새화 작업에 대해 실효적이고 강력한 대응에 나서야 한다”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지