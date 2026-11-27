아바스 아라그치 이란 외무장관이 한국의 청해부대 임무 확대 추진과 관련해 외국 군대의 역내 주둔이 오히려 긴장을 고조시키고 분쟁을 확산시킬 수 있다고 전했다.

조현 외교부 장관(왼쪽)과 아바스 아라그치 이란 외무부 장관. 신화=연합뉴스

이란 반관영 타스님 통신은 아라그치 장관이 26일(현지시간) 조현 외교부 장관과의 통화에서 “외국 군대의 역내 주둔은 안정과 안보 확립에 기여하지 못할 뿐 아니라, 오히려 긴장을 고조시키고 분쟁의 범위를 확대할 것”이라고 말했다고 보도했다. 아라그치 장관은 통화에서 역내 평화와 안정을 위한 최근의 외교적 노력과 구상을 설명하고, 평화 구축에 필요한 조건과 틀에 대한 이란 측 입장도 강조했다고 타스님 통신은 전했다. 이에 조 장관은 한국은 전쟁에 개입하거나 참여할 의사가 없으며 중동 지역에 병력을 파견할 계획도 없다고 전한 것으로 알려졌다.

앞서 외교부에 따르면 조 장관은 정부의 청해부대 임무 확대 추진 발표 이후 아라그치 장관과 처음 통화해 우리 정부의 입장을 설명했다. 조 장관은 청해부대 임무 확대가 우리 국민 보호와 경제적 이익 수호를 위한 조치라는 점을 강조하고, 전쟁 불개입 원칙을 재확인했다.

이재명 대통령도 전날 엑스(X)를 통해 “우리 선박과 해상수송로 안전 확보를 위한 청해부대의 임무는 넓히되, 전쟁불개입 원칙은 분명히 지킬 것”이라며 “지난 9월에 말씀드린 것과 같이 전투부대 파견은 물론 전쟁에 관여하거나 개입하는 일은 없다”고 밝혔다.

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