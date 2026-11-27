네이버가 전국 골프장을 실시간 예약할 수 있는 기능을 도입했다.

27일 네이버에 따르면 그동안 골프장을 예약하려면 개별 골프장 홈페이지나 골프 예약 애플리케이션(앱)에 접속해 예약 가능한 티타임과 가격, 코스 등을 일일이 확인해야 했지만 이제는 네이버 통합 검색과 네이버 지도에서 여러 골프장의 실시간 예약 현황과 코스 등 세부 정보를 한눈에 비교하고 예약할 수 있다.

검색 결과에는 골프장별 예약 가능 시간과 예약 인원 , 1인당 가격, 코스명 등 주요 정보가 나온다. 원하는 티타임을 선택하면 네이버 예약 상세 페이지로 연결된다.

이용자의 일정과 선호에 맞춰 검색 결과를 좁혀볼 수 있는 필터 기능도 제공된다. 날짜와 시간, 인원 등을 설정하면 해당 조건에 예약 가능한 골프장이 우선 노출된다.

또한 시간대별 예약 현황을 ‘마감’, ‘임박’, ‘여유’로 구분해 이용자가 원하는 시간대의 예약 가능 여부를 직관적으로 파악할 수 있도록 했다.

네이버는 골프존카운티, 스마트스코어 등 파트너사와 연동을 통해 전국 273개 골프장의 실시간 예약 정보를 제공한다. 향후 연동 파트너사를 확대해 나갈 계획이다. 2026년 1월 기준 전국에서 운영 중인 골프장은 총 527곳으로, 네이버가 실시간 예약 정보를 제공하는 골프장은 이 가운데 절반 수준이다.

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