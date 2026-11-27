주식시장 상황을 전하던 중 방송에서 울먹였던 김아현 파이온투자자문 전문가가 개인 유튜브 채널에서 이유를 밝혔다.

김아현 파이온투자자문 전문가가 지난 25일 서울경제TV의 증시 시황 프로그램에서 차트를 설명하던 중 울먹이고 있다. 서울경제TV 유튜브 채널 영상 캡처

김 전문가가 운영하는 것으로 알려진 한 유튜브 채널에는 27일 ‘방송 중 울컥한 진짜 이유’라는 제목의 1분여 분량 영상이 올라왔다.

영상에서 김 전문가는 “일단 먼저 말씀드리자면 방송을 진행하다가 울컥했다”며 “주변에서도 뭔가 안 좋은 이야기도 많이 들렸다”고 운을 뗐다.

이어 “전문가라는 포지션에 있다 보니 (주변에서) 많은 이야기를 듣는다”며 “주식 때문에 굉장히 안 좋은 상황이 많이 일어나는 걸 봤고, 또 들었다”고 덧붙였다.

그러면서 “(그러다 보니) 어제 갑자기 감정이 올라오더라”며 “시장이 어쩌다가 이렇게 난장판이 됐는지, 누가 이렇게 만들었는지에 대한 분노의 눈물”이라고 설명했다.

김아현 파이온투자자문 전문가가 지난 25일 서울경제TV의 증시 시황 프로그램에서 차트를 설명하던 중 울먹이고 있다. 서울경제TV 유튜브 채널 영상 캡처

앞서 김 전문가는 지난 25일 서울경제TV 증시 시황 프로그램에서 나스닥 차트 등을 살펴보던 중 울먹였다.

그는 방송에서 “하락이 나오고 있는 상태”라며 “굉장히 힘든 시장인데 잘 이겨 나가셔야 한다”고 말했다.

감정을 추스르듯 잠시 말을 잇지 못한 김 전문가는 “많이 힘든 시장”이라며 “아직 들어가지 마시라고 (투자자들께) 강력히 말씀드린다”고 했다.

‘주식 전문가는 눈물, 나는 피눈물’ 등의 누리꾼들 반응이 이어진 가운데, 해당 영상은 외신을 통해서도 언급됐다.

대만 매체 나우뉴스는 “반도체주가 폭락하고 레버리지에 묶인 개인 투자자들의 심정이 화면에 농축된 것 같다”고 표현하기도 했다.

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