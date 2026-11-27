2002 한일월드컵 4강 신화의 주역 이영표가 당시 대표팀을 이끌었던 거스 히딩크 전 한국 축구 국가대표팀 감독의 팔순 잔치에 참석해 근황을 전했다.

29일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에는 이영표가 약 4개월 만에 보스로 출연한다.

이영표는 최근 박지성과 함께 네덜란드 암스테르담에서 열린 히딩크 감독의 팔순 축하연에 참석한 뒷이야기를 공개한다. 히딩크 감독은 1946년 11월 8일생으로 올해 만 80세가 됐다. 팔순 잔치는 생일 당일인 지난 8일 암스테르담에서 열렸으며, 박지성 부부와 이영표 등이 참석했다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

이영표는 히딩크 감독의 현재 상태에 대해 “정말 건강하시다”고 전했다. 이어 “십 년 후에도 ‘사당귀’가 방송한다면 90세 파티는 ‘사당귀’와 함께하자고 적극적으로 감독님을 설득하겠다”고 제안했다.

이에 김숙은 “너무 좋다. 영광이다”라며 반겼다. 박명수는 “우리 녹화 끝나고 건강검진부터 하러 가자. 십 년 후에 우리가 살아 있어야 한다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

히딩크 감독은 2001년 한국 대표팀 사령탑에 오른 뒤 당시 크게 주목받지 못했던 이영표와 박지성을 파격 발탁, 2002 한일월드컵 핵심 전력으로 기용했다. 한국은 당시 월드컵에서 사상 처음으로 4강에 진출했다.

월드컵 이후에도 인연은 이어졌다. 히딩크 감독은 네덜란드 PSV 에인트호번 사령탑을 맡은 뒤 박지성과 이영표를 영입했다. 두 선수는 유럽 무대에서 경쟁력을 입증했고, 이후 각각 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 맨체스터 유나이티드와 토트넘 홋스퍼에 입단해 활약했다.

히딩크 감독의 팔순 잔치 후일담이 담긴 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 29일 오후 4시 40분 방송된다.

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