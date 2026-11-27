걸그룹 리센느의 일본인 멤버 미나미가 ‘MBC 방송연예대상’ 사상 첫 외국인 진행자로 발탁됐다.

26일 MBC와 방송계에 따르면 미나미는 방송인 전현무, 장도연과 함께 오는 12월 29일 생방송으로 진행되는 ‘2026 MBC 방송연예대상’ MC를 맡는다. 지난해에 이어 진행을 맡은 전현무와 장도연에 미나미가 새롭게 합류하는 3인 체제다.

특히 미나미의 발탁은 외국인 멤버가 국내 지상파 연말 연예대상 시상식의 진행자로 나선다는 점에서 주목된다. 한국에서 활동하는 외국인 아이돌이 단순히 무대에 오르거나 시상자로 참여하는 것을 넘어 시상식 전체를 이끄는 MC를 맡는 첫 사례다.

리센느 미나미. 더뮤즈엔터테인먼트

일본 출신인 미나미는 2024년 3월 걸그룹 리센느 멤버로 데뷔했다. 팀 내 유일한 일본인 멤버로 유창한 한국어 실력과 다재다능함 등으로 팬들의 관심을 받아왔다. 최근에는 유튜브 콘텐츠에서 선보인 갸루 콘셉트와 ‘거제 야호’라는 유행어로 온라인에서 화제를 모으며 대중적인 인지도를 높였다.

미나미와 함께 진행을 맡는 전현무는 MBC 연예대상의 대표적인 MC다. 2016년 처음 진행을 맡았으며, 2018년부터 지난해까지 8년 연속 시상식 사회를 담당했다. 올해까지 9년 연속이자 통산 10번째 진행이다. 2017년과 2022년, 2024년에는 대상을 수상하기도 했다. 장도연 역시 지난해에 이어 전현무와 다시 호흡을 맞춘다.

‘MBC 방송연예대상’은 한 해 동안 MBC 예능과 라디오 프로그램에서 활약한 출연자와 제작진을 조명하는 연말 시상식이다.

한편 리센느는 지난 3일 네 번째 미니앨범 ‘PULSE’를 발표하고 타이틀곡 ‘With’로 활동했다. 해당 곡은 발매 2시간 만에 멜론 TOP100 1위에 올랐으며, 음악방송에서도 4관왕을 기록했다. 앨범 초동 판매량은 60만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 세웠다.

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