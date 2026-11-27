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도시철도 무임승차가 폐지되면 이동을 아예 포기하겠다는 어르신이 서울과 인천에서 다른 지역보다 많은 것으로 나타났다.

무임 연령을 70세로 올리는 식의 부분 손질로는 제도가 낳는 사회적 가치가 크게 줄어드는 만큼, 국비 분담 같은 근본 대책이 필요하다는 연구 결과다.

27일 대한교통학회가 서울·부산·인천·대전·대구·광주 6개 도시철도 운영기관의 의뢰로 수행해 지난달 마무리한 ‘도시철도 무임수송제도 지속가능 방안 마련 연구용역’ 보고서에 따르면 학회가 지난 8, 9월 6개 도시에 사는 만 65세 이상 대중교통 이용 경험자 300명을 설문한 결과 무임수송제도가 폐지될 때 ‘이동 포기’를 고른 응답은 서울이 12.5%로 가장 높았다.

이어 인천 8.6%, 대구 8.2%, 광주 3.6%, 대전 2.9% 순이었다. 부산은 0%였다.

다만 300명을 6개 도시로 나눠 집계한 값이라 지역마다 응답자 수가 많지 않고, 인천과 대구의 차이는 0.4%포인트에 그친다. 지역별 응답자 수는 공개되지 않았다.

◆ “지하철 덜 타겠다”…일부는 다른 수단으로도 못 메워

도시철도를 이용하는 어르신만 보면 251명 가운데 57.4%가 무임수송이 사라지면 지하철 이용을 줄이겠다고 답했다. 전체의 15.5%는 줄어드는 이동의 일부를 다른 교통수단으로 대신하지 않고 아예 포기하겠다고 했다.

지역별 ‘이동 포기’ 비율이 모두 이 전체 비율보다 낮아, 두 수치는 집계 기준이 서로 다른 것으로 보인다.

300명에게 무임수송제도의 중요도를 9점 만점으로 물은 문항에서는 평균 7.89점이 나왔고, 88.7%가 7점 이상을 매겨 ‘중요하다’고 답했다.

◆ 70세로 올리면 적자는 줄지만

보고서는 무임 대상 연령을 70세로 올리면 2030년 기준 6개 운영기관의 당기순손실은 7.3% 줄지만 사회적 가치는 지금보다 30.8% 떨어진다고 분석했다.

사회적 가치는 지역경제 활성화와 차량 운행비, 우울증 사회비용, 교통사고, 환경 비용 등 여러 요인을 토대로 산출한 개념이다. 학회는 노인 무임수송의 사회적 가치를 지난해 기준 연간 6506억원으로 추산했다.

연령을 올려도 적자는 한 자릿수 비율로 주는 데 그치지만, 사회적 가치는 3분의 1 가까이 사라지는 것이다.

앞서 공개된 같은 용역 결과에서도 70세로 올릴 때 서울교통공사가 누적 적자로 자본을 모두 잃는 완전자본잠식 시점은 2033년에서 2034년으로 1년 늦춰지는 데 그쳤다.

◆ “적자 메우기 아닌 공익서비스 비용”

학회는 지속가능한 재원 분담 체계를 갖추는 근본 대책이 필요하다고 결론 내렸다. 운영기관의 적자를 정부가 채워 달라는 요구가 아니라, 국가가 설계한 공익서비스를 수행한 비용을 정당하게 받는다는 논리로 바꿔야 한다는 것이다.

지난달 2일 국회 정책토론회에서 무임수송의 사회적 가치 추정 결과를 발표한 박영훈 아주대 교수는 “무임수송 비용 보전은 도시철도 운영기관의 적자를 메워주는 지원이 아니라 국가가 설계한 공익서비스의 수행 비용을 정당하게 보상하는 것”이라고 말했다.

무임수송은 지난 1984년부터 노인복지법 등 국가 법령에 따라 40년 넘게 시행돼 왔지만, 비용은 운영기관과 지방자치단체가 떠안아 왔다. 지난해 6개 운영기관의 무임수송 손실(미실현 수입)은 7754억원으로 당기순손실의 52%에 달했다.

반면 한국철도공사는 철도산업발전기본법에 따라 정부로부터 공익서비스 비용을 보상받는다. 지난 2019∼2024년 정산액 2조8401억원 가운데 78.5%인 2조2288억원을 보상받았다.

인천교통공사 등 6개 운영기관은 이번 용역 결과를 바탕으로 중앙정부의 책임과 역할 강화를 요구한다는 계획이다. 국회에는 무임수송 비용을 국가가 부담하도록 하는 도시철도법 개정안 3건과 철도산업발전기본법 개정안 1건 등이 계류돼 있다.

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