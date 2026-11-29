겨울철 노면 결빙으로 인한 교통사고의 78% 이상이 12월과 1월에 집중되는 것으로 나타났다. 특히 출근 시간대인 오전 6~10시에 사고가 몰리는 만큼 운전자들의 각별한 주의가 요구된다.

한국도로교통공단은 최근 5년간(2021~2025년) 교통사고 빅데이터를 분석한 결과 노면 상태가 서리·결빙인 교통사고의 78.1%가 12월과 1월에 발생했다고 밝혔다.

2025년 2월 서울 방화대교 부근 강변북로에서 차량이 폭설에 서행하고 있다. 연합뉴스

시간대별로는 오전 6~10시 사이에 사고가 가장 많이 발생했다. 이 시간대 결빙 교통사고 비중은 전체 결빙 사고의 34.8%로, 결빙 외 교통사고의 같은 시간대 발생 비율(16.3%)보다 2배 이상 높았다. 밤사이 얼어붙은 도로가 아침까지 녹지 않으면서 출근길 사고 위험을 키우는 것으로 분석된다.

도로 종류별로는 시도에서 1447건(31.3%)이 발생해 가장 많았다. 이어 특별광역시도 1285건(27.8%), 일반국도 777건(16.8%) 순이었다. 시도와 특별광역시도 등 도심권 도로에서 발생한 사고가 전체의 59.1%를 차지했다.

결빙 사고는 교량 위와 터널 출입구, 고가도로 등 노면 온도가 낮아 얼어붙기 쉬운 구간에서 특히 주의해야 한다. 교차로와 경사로, 곡선로 등도 사고 위험이 높은 장소로 꼽힌다.

2021∼2015년 시간대별 결빙 및 결빙 외 교통사고 구성비. 도로교통공단 제공

한국도로교통공단은 결빙 교통사고 다발지역 82곳의 정보를 웹서비스와 API 형태로 공개하고 있다. 해당 정보는 교통사고분석시스템(TAAS)에서 확인할 수 있으며 어린이·고령자·자전거 등 주제별 교통사고 다발지역 정보도 제공한다.

공단은 겨울철 운전자들에게 출근 시간대 평소보다 속도를 줄이고 앞차와의 안전거리를 충분히 확보할 것을 당부했다. 결빙 노면에서는 제동거리가 길어지고 차량 제어가 어려워지는 만큼 급제동과 급가속, 급격한 차로 변경을 피해야 한다.

김희중 한국도로교통공단 이사장은 “결빙 사고는 전체 교통사고의 0.5% 수준이지만, 연중 78%가 12~1월 사이에 집중돼 있다”며 “다리 위나 터널 출입구 등 결빙 취약구간과 사고가 잦은 곳에서는 서행하며 안전운전해야 한다”고 당부했다.

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