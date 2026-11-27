토익 시험에서의 부정행위 방지와 공정한 시험 환경 조성을 위한 더욱 강력한 조치가 오는 29일 정기시험부터 추가로 시행된다.

YBM 산하 한국토익위원회는 시험장에서의 인공지능(AI) 안경 이용 부정행위 등을 막기 위해 △수험자 안경 전수 검사와 교체 방지용 보안 씰 부착 △시험 중 책상 위 허용 물품 제한 △금속탐지기 운용과 전파탐지기 추가 도입 △부정행위 사후 적발 강화 △수험생 복장 관리 강화 △부정행위 신고센터 운영 등 대책을 마련했다고 27일 밝혔다. 한국토익위원회 제공

YBM 산하 한국토익위원회는 “공정한 시험 환경 조성을 위한 예방·적발 대응책 6가지를 오는 29일 정기시험부터 시행한다”고 27일 밝혔다.

한국토익위원회는 △수험자 안경 전수 검사와 교체 방지용 보안 씰 부착 △시험 중 책상 위 허용 물품 제한 △금속탐지기 운용과 전파탐지기 추가 도입 △부정행위 사후 적발 강화 △수험생 복장 관리 강화 △부정행위 신고센터 운영 등 대책을 마련했다.

구체적으로 감독관이 수험자 안경을 직접 확인하고 교체 방지용 보안 씰을 부착한다. 이 씰은 떼어내면 그 흔적이 씰 표면에 남아 확인과 적발이 가능하다.

책상 위에는 최대 두 자루의 연필과 커버를 없앤 지우개, 규정에 맞는 신분증 그리고 아날로그 손목시계만 올려놔야 한다. 시계는 시험 중 손목에 착용할 수 없다. 연필을 써야 하므로 샤프도 지참할 수 없다.

중도 퇴실이나 시험 중 화장실 이용자들에게 실시하던 금속탐지기에 더해 추가 전파탐지기를 전국의 모든 고사장에 도입한다. 또 초소형 카메라 악용을 막기 위해 면적이 넓은 스티커를 의류 단추에 부착한다.

이와 함께 시험 당일 적발되지 않더라도 사후 검증으로 부정행위자를 골라내는 더욱 강화된 대응책을 마련했다고 한국토익위원회는 전했다.

YBM 산하 한국토익위원회는 시험장에서의 인공지능(AI) 안경 이용 부정행위 등을 막기 위해 △수험자 안경 전수 검사와 교체 방지용 보안 씰 부착 △시험 중 책상 위 허용 물품 제한 △금속탐지기 운용과 전파탐지기 추가 도입 △부정행위 사후 적발 강화 △수험생 복장 관리 강화 △부정행위 신고센터 운영 등 대책을 마련했다고 27일 밝혔다. 한국토익위원회 제공

앞서 지난 5월 토익 정기시험에서는 인공지능(AI) 안경을 쓰고 부정행위를 하던 응시자들이 적발된 바 있다. 위원회에 따르면 부정행위 처리와 함께 4년간 토익 응시자격을 제한한다.

한국토익위원회 관계자는 “모든 수험자가 공정한 환경에서 시험에 응시할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “공정하고 원활한 시험 운영을 위해 불가피한 상황인 만큼 수험자들의 넓은 이해와 적극적인 협조를 당부드린다”고 말했다.

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