레고랜드 코리아 리조트가 ‘크리스마스 앳 레고랜드(Christmas at LEGOLAND)’ 시즌을 맞아 크리스마스 선물을 증정하는 고객 참여 이벤트 3종을 공개했다.

레고랜드는 간단하게 참여할 수 있는 SNS 이벤트부터 현장에서 온 가족이 함께 즐기는 크리스마스 공연, 레고 빌드 체험까지 총 3가지의 다양한 선물을 받을 수 있는 특별 이벤트를 마련해 따뜻한 연말 추억 만들기에 나선다.

아이들이 부모님과 함께 레고랜드를 즐기고 있다. 레고랜드 제공

우산 다음달 27일까지 SNS 채널을 활용한 '레고랜드 윈터 이벤트'를 진행한다. 인스타그램 신규 팔로우 이벤트와 카카오톡 채널 친구 추가 이벤트 두 가지 방식으로 운영된다. 각각 추첨을 통해 50명씩, 총 100명에게 레고랜드 파크 1일 이용권 2매씩을 증정한다.

레고랜드 공식 인스타그램 및 카카오톡 채널 구독자는 이번 경품 이벤트 참여는 물론 레고랜드가 준비한 다양한 혜택과 시즌별 이벤트 등 알찬 소식을 가장 먼저 만나볼 수 있다.

크리스마스 앳 레고랜드 시즌을 더욱 재밌게 즐길 수 있는 현장 이벤트도 다음달 27일까지 운영된다. 브릭토피아 퍼포먼스 시어터에서는 주말 오후 4시마다 '산타의 비밀선물' 공연이 진행된다.

크리스마스 요정들과 함께하는 레크리에이션과 댄스파티에 이어 해당 일자 입장객 선착순 1000명에게 제공되는 경품 추첨권으로 어드벤트 캘린더를 함께 열며 크리스마스의 설렘과 짜릿한 즐거움을 만끽할 수 있다. 경품으로는 레고랜드 연간이용권, 레고랜드 파크 1일 이용권, 레고 상품 등 총 25종의 선물이 준비됐다.

따뜻한 실내 공간에서 즐기는 체험형 이벤트도 풍성하게 운영된다. 크리에이티브 워크샵에서는 매일 오후 2시 '레고 브릭 산타 썰매 레이싱 토너먼트'가 열린다. 참가 접수는 행사 시작 1시간 전부터 선착순으로 진행된다. 가족이 함께 팀을 이뤄 레고 브릭으로 산타 썰매를 직접 조립한 뒤 특설 경기장에서 토너먼트 방식의 레이싱 경기에 참여할 수 있다. 우승자에게는 레고랜드 파크 1일 이용권이, 준우승자에게는 레고 브릭 상품이 증정된다.

조수연 레고랜드 대리는 "크리스마스 앳 레고랜드 시즌 이벤트에 대한 자세한 내용은 레고랜드 코리아 공식 홈페이지 및 SNS 채널에서 확인할 수 있다"고 설명했다.

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