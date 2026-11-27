강원도는 26일부터 이틀간 고성 일원에서 도 및 18개 시군 지방세 불복업무 담당자 27명이 참석하는 ‘2026년 지방세 불복업무 담당자 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 최근 부동산 정책 변화와 인구감소지역·출산장려 감면, 다주택자 중과세 등 지방세 관계 법령 개정에 따라 과세 쟁점이 다변화하고 불복 사건이 증가함에 따라 일선 담당자의 실무 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

2026년 지방세 불복업무 담당자 워크숍. 강원도 제공

실제로 도세 관련 행정소송이 최근 3년간 연평균 2건에서 2025년 8건으로 4배 급증했다. 심판청구건 또한 3년간 연평균 24건이 발생하는 만큼 세무 쟁송에 대한 전문적이고 선제적인 대응 필요성이 커지고 있다.

워크숍에서는 법령 개정 동향부터 실전 소송 대응까지 실무 중심의 프로그램이 진행된다. 주요 내용은 다음과 같다. △2027년 지방세 관계 법령 개정안 및 지방세 구제제도 운영 방향 안내 △지방세 전문 변호사 초빙 소송 실무 교육 및 최신 주요 판례 분석 △쟁점 사건에 대한 한국지방세연구원 법률자문 지원 활용 방안 안내 △시군별 주요 불복 사건 현황 발표 및 대응 논리 심층 토의 △유사 불복 사례 공유를 통한 도·시군 공동 대응 체계 구축 등이다.

도는 이번 교육을 통해 복잡해지는 세무 쟁송에 대한 담당 공무원들의 법률적 이해도를 높이고 시군 간 유사 사례와 대응 논리를 공유해 도내 과세행정의 전문성과 일관성을 한층 끌어올릴 계획이다. 아울러 과세처분의 적법성을 엄격히 검증함으로써 납세자의 정당한 권리가 침해되지 않도록 지방세 구제제도를 내실 있게 운영할 방침이다.

심원섭 국장은 “지방세 법령과 과세 쟁점이 날로 복잡해지면서 불복업무 담당자의 전문성이 그 어느 때보다 중요해졌다”며 “이번 워크숍을 계기로 도와 시군이 긴밀히 협력해 공정하고 합리적인 지방세정을 펼치고 도민에게 신뢰받는 세무행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지