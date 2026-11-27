벌금형 5차례 이외 범죄이력 없어
범행 후 정황은 좋지 않은 점 고려
용문~홍천 광역철도 조기 착공을 촉구하는 집회 비용을 마련하는 과정에서 관할 관청에 등록하지 않고 1000만원의 후원금을 모은 홍천군 번영회 대표가 벌금형을 선고받았다.
춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 기부금품의 모집 사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A(64)씨에게 벌금 100만원을 선고했다고 27일 밝혔다.
공소사실에 따르면 A씨는 홍천군 번영회 대표이자 홍천철도범군민추진위원회 위원장으로 활동하면서 2022년 10월 용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 면제와 조기 착공을 촉구하는 집회를 추진했다.
A씨는 집회를 앞두고 한 기업 대표로부터 500만원을, 또 다른 기업 대표로부터 500만원을 홍천군 번영회 명의 계좌로 송금 받았다. 집회에 필요한 비용을 후원받는다는 명목이었다.
1000만원 이상 기부금품을 모집하려면 사전에 관할 관청에 모집·사용계획서를 작성해 등록해야 함에도 A씨는 이런 등록 절차를 거치지 않은 채 후원금을 모은 혐의로 재판에 넘겨졌다.
법정에 선 A씨는 “후원자들은 홍천군 번영회 회원으로 회비를 낸 것으로 기부금품에 해당하지 않는다”며 자신이 기부를 권유한 사실도 없다고 주장했다.
사건을 살핀 재판부는 두 후원자가 당시 번영회 회원이 아니었던 점, 이들이 수사기관과 법정에서 일관되게 A씨의 권유를 받고 각각 500만원을 기부했다고 진술한 점 등을 근거로 주장을 받아들이지 않았다.
특히 후원자들이 자발적으로 기부했다는 취지로 사실 확인서를 작성했지만 해당 확인서는 자발적으로 기부했다는 의미일 뿐 A씨의 권유가 없었다는 뜻은 아니라고 진술한 점도 판단 근거로 삼았다.
재판부는 “피고인이 기부금품을 용도 외로 사용하지는 않은 것으로 보이는 점, 이종 범죄를 저질러 벌금형으로 5회 처벌받은 이외에는 별다른 전력이 없는 점 등을 유리한 정상”이라고 설명했다.
이어 “다만 피고인은 기부자들이 수사단계에서 피고인의 권유를 받고 기부했다고 진술하자 권유 없이 기부했다는 취지의 사실 확인서를 작성해 기부자들에게 서명을 받는 등 범행 후 정황이 좋지 않다”며 “그밖에 범행 동기와 경위, 수단 등을 종합해 형을 정했다”고 판시했다.
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