스토킹으로 징역살이를 하는 도중에도 피해자에게 편지를 보내는 방법으로 재차 스토킹 범죄를 저지른 20대 남성이 원심에 이어 항소심에서도 실형을 선고받았다.

서울고법 춘천재판부 형사1부 이은혜 부장판사는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A(27)씨에게 원심과 같은 징역 10개월을 선고했다고 27일 밝혔다.

교도소 복역 중 피해자에게 편지 32차례를 보낸 스토킹 재범 사건에서 항소심도 원심과 같은 징역 10개월을 선고했다는 기사 내용을, 수감 중 편지로 스토킹을 이어간 모순을 풍자적으로 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

또 3년간 보호관찰을 받을 것과 피해자에게 접근하거나 연락하지 말 것, 보호관찰소에서 실시하는 스토킹 치료프로그램 40시간 이수할 것 등을 명령했다.

공소사실에 따르면 A씨는 2024년 9월 23일부터 올해 1월까지 1년 4개월간 교도소에서 “예전에 네가 좋아했던 나의 모습으로 변해 돌아가겠다”는 취지의 편지 쓴 뒤 피해자 주거지로 32차례에 걸쳐 발송한 혐의를 받는다.

A씨는 2024년 11월 피해자를 상대로 스토킹 범죄를 저질러 징역 2년을 선고받고 복역 중이었다.

A씨는 출소 후 피해자의 친구에게 연락해 피해자의 소재 파악을 시도하기도 했고 결국 재판에 넘겨졌다.

사건을 살핀 1심 재판부는 A씨가 성인 재범위험성 평가도구 평가에서 총점 16점으로 재범위험성이 ‘높음’ 수준에 해당하고 정신질병 선별도구 평가 결과에서는 총점 19점으로 재범위험성 ‘중간’ 수준에 해당하는 점 등을 고려해 재범 위험이 있다고 판단했다.

재판부는 “피고인은 피해자에 대한 스토킹 범죄 등으로 구금돼 있음에도 재차 스토킹 범죄를 저질렀는바 죄책이 무겁다”며 “비록 피해자가 피고인이 보낸 편지의 내용을 확인하지는 않을 것으로 보이나 수신만으로도 상당한 불안감 등 정신적 고통을 느꼈던 것으로 보인다”고 지적했다.

이어 “다만 피고인이 이 사건 범행을 인정하면서 자신의 잘못을 반성하는 태도를 보이고 있고 향후 동종 범행을 저지르지 않겠다고 다짐하는 점 등을 유리한 정상”이라며 징역 10개월을 선고했다.

전자장치 부착명령 청구에 대해선 실형의 선고와 보호관찰명령 등으로 어느 정도 재범을 방지하는 효과가 있을 것으로 보이고 피고인 스스로도 재범 방지를 다짐하는 점, 전자장치 부착은 재범 위험성을 보다 엄격하게 판단해야 하는 점 등을 근거로 받아들이지 않았다.

검사와 A씨는 모두 양형 부당을 이유로 항소했다. 검사는 전자장치 부착명령 청구 기각 역시 부당하다고 주장했다. 그러나 항소심 재판부는 항소를 모두 기각했다.

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