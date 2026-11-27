아이들이 마시는 요구르트와 주스에 인기 애니메이션 캐릭터가 잇달아 등장하고 있다. 식품업체들이 맛과 영양성분뿐 아니라 아이들에게 친숙한 캐릭터를 앞세워 부모의 구매를 유도하고 나섰다. 어린 시절 즐겨 보던 애니메이션을 활용해 성인 소비자의 추억을 자극하는 제품도 늘고 있다.

남양유업 제공

27일 유통업계에 따르면 남양유업은 출시 30주년을 맞은 마시는 요구르트 ‘이오’에 인기 애니메이션 브레드이발소 캐릭터를 적용한 한정판 기획팩을 선보인다.

이오 15입 제품에 브레드와 윌크 캐릭터를 담았다. 내년 1월 개봉 예정인 극장판 ‘브레드이발소: 브레드와 윌크의 타임머신’과 연계한 제품으로, 내년 1월 31일까지 전국 이마트와 롯데마트에서 판매한다.

구매 고객을 대상으로 리조트 숙박권과 여행용 캐리어, 캐릭터 피규어, 극장판 관람권 등을 제공하는 이벤트도 진행한다.

남양유업은 2021년부터 브레드이발소와 협업해 왔다. 1996년 출시된 이오는 지난해 말 기준 누적 판매량 34억1500만개를 기록했다. 한 병(80mL)당 당류 함량을 2011년 11g에서 2021년 6g으로 낮추고 설탕 무첨가 제품을 내놓는 등 자녀의 건강을 고려하는 부모들의 수요에도 대응하고 있다.

빙그레도 전날 더핑크퐁컴퍼니와 라이선스 계약을 맺고 ‘따옴 유기농 아기상어 에디션’ 3종을 출시한다고 밝혔다.

기존 유기농 주스 패키지 전면에 아기상어 캐릭터를 적용했다. 이달 사과·레드비트 제품을 시작으로 다음 달 오렌지·브로콜리, 내년 1분기 포도·보라당근 제품을 순차적으로 선보인다.

세 제품 모두 어린이 기호식품 품질인증과 유기가공식품 인증을 받았다. 비타민C 20㎎을 함유했으며 착색료와 감미료 등을 첨가하지 않았다.

남양유업과 빙그레의 공통점은 실제 제품을 먹는 어린이와 구매를 결정하는 부모를 동시에 겨냥했다는 점이다. 아이에게는 친숙한 캐릭터를, 부모에게는 영양성분과 원재료를 내세우는 방식이다.

캐릭터 협업이 어린이용 식품에만 국한된 것은 아니다. 어린 시절 만화와 게임을 즐겼던 성인도 주요 소비층으로 자리 잡았다.

삼립이 지난 5월 포켓몬 30주년을 기념해 출시한 포켓몬빵 신제품은 출시 50여일 만에 누적 판매량 1000만봉을 넘어섰다.

기존 포켓몬빵도 30주년 기념 띠부씰을 동봉하면서 평균 판매량이 1.5배 증가했다. 삼립은 지난 8월 역대 최다인 1013종의 띠부씰을 선보이며 캐릭터 수집 수요를 공략했다.

농심은 지난 8월 올리브영, 산리오캐릭터즈와 협업해 닭다리너겟 양념치킨맛과 포테토칩 스위트콘맛을 출시했다. 두 제품의 포장에는 헬로키티 캐릭터를 적용했다.

9월에는 서울 명동에서 팝업스토어를 운영하며 20·30대 소비자와 외국인 관광객을 겨냥했다. 국내에서 친숙한 과자에 해외 인지도가 높은 캐릭터를 결합한 것이다.

한국콘텐츠진흥원의 ‘2025 캐릭터 이용자 조사’에 따르면 최근 1년간 캐릭터 상품을 구매한 경험이 있는 응답자는 79.8%였다. 캐릭터가 상품 구매 결정에 영향을 미친다는 응답도 66.7%에 달했다.

업체 입장에서 인기 캐릭터와의 협업은 기존 제품의 맛이나 제조 공정을 크게 바꾸지 않고도 새로운 구매 수요를 끌어낼 수 있는 마케팅 수단이다.

한정판 패키지와 수집용 스티커, 구매 인증 이벤트는 소비자가 같은 제품을 여러 차례 구매하는 계기가 될 수도 있다.

캐릭터의 인기가 제품 자체의 경쟁력을 보장하는 것은 아니다. 협업 기간이 끝난 뒤에도 소비자가 해당 제품을 다시 찾느냐가 장기적인 브랜드 경쟁력을 가르는 기준이 될 것으로 보인다.

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