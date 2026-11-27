국민의힘은 “국민을 주식시장으로 이끈 것이 정부라면 손실의 책임 또한 정부가 져야 마땅하다”고 27일 주장했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 김태규 원내수석대변인은 이날 논평에서 “이재명 정부는 ‘코스피 5000’을 국정과제로 내걸어 부동산에 묶인 돈을 주식시장으로 돌리겠다고 국민을 투자로 이끌었다”며 이같이 말했다.

이어 “그 말을 믿은 국민이 큰 손실을 입었는데도 청와대는 지난 23일 증시 불안이 ‘미국 증시와 연동된 측면이 있다’며 미국 증시를 탓했다”고 지적했다.

그러면서 “더구나 이 대통령은 2년 전 민주당 대표 시절 ‘주식시장이 망가지는 원인은 분명하다. 다 정부 탓’이라고 말한 장본인”이라며 “지금 망가진 주식시장의 책임은 누구에게 있나”라고 물었다.

앞서 이재명 대통령은 더불어민주당 대표이던 2024년 11월27일 최고위원회의에서 “경제가 경기 순환 차원에서 나빠지는 수준을 벗어나 경제의 기본 펀더멘탈, 즉 토대가 무너지고 있다”며 “그중 하나가 주식시장이 망가지고 있는 것”이라고 짚었다.

특히 “주식시장이 망가지는 원인은 한 4가지 정도로 분명하다. 다 정부 탓이다”라며 “명백하다”는 말로 정부의 산업 정책 부재, 불공정한 시장, 경영 지배권 남용, 한반도 평화 위기를 꼽았다.

그 무렵 코스피 지수의 2500대 등락 배경으로는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선에 따른 관세 정책 불확실성과 반도체주 약세 등이 언급됐었다.

김 원내수석대변인은 “대통령이 지켜야 할 것은 자신의 재산이 아니라 국민의 살림”이라며 “이재명 대통령은 막연한 주가 전망을 말하기에 앞서, 무너진 증시와 잡히지 않는 집값, 30개월째 내리막인 청년 고용 대책부터 내놓으라”고 쏘아붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지