세계 최대 부호 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 미국 어린이 약 7200만명에게 스페이스X 주식 2주씩을 기부하기로 한 가운데 스페이스X의 기업가치가 장기적으로 세계 경제 규모의 100만배에 이를 수 있다고 주장했다.

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO). 워싱턴=로이터연합뉴스

비즈니스 인사이더 등에 따르면 머스크 CEO는 26일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “스페이스X가 생명체를 여러 행성에서 살 수 있도록 하고 태양에너지의 100만분의 1만이라도 활용하는 데 성공한다면 기업가치는 현재 세계 경제 규모의 100만배가 될 것”이라고 밝혔다.

현재 세계 경제 규모를 약 128조달러(약 17경2000조원)로 추산하면 머스크의 전망은 스페이스X 기업가치가 1해2800경달러에 달할 수 있다는 의미다.

이를 현재 주식 수가 유지되고 주식 가치 희석이 없다는 가정 아래 주당 가치로 환산하면 현재 127달러 수준인 스페이스X 주식은 장기적으로 주당 95억달러(약 12조8000억원)에 이르게 된다.

머스크 CEO는 “이 목표가 분명 터무니없이 어려운 것이긴 하지만 달성할 길이 있다”며 “스페이스X 주식을 팔지 말고 보유할 것을 추천한다”고 덧붙였다.

이번 발언은 머스크가 미국 어린이들에게 스페이스X 주식을 기부하겠다고 발표한 직후 나와 주목된다.

스페이스X는 전날 이른바 ‘트럼프 계좌’로 불리는 아동 투자 계좌에 A형 보통주 1주를 기부하기로 했다. 머스크 CEO도 개인 보유 주식 1주를 추가로 내놓기로 하면서 계좌당 총 2주를 지급하는 방식이다.

로이터통신 등에 따르면 이번 기부로 미국 내 18세 이하 미성년자 약 7200만명이 주식을 받을 것으로 예상된다.

트럼프 계좌는 아동의 장기 저축과 투자를 지원하기 위해 트럼프 행정부가 올해 7월 도입한 제도다. 도널드 트럼프 대통령의 집권 2기 임기인 2025~2028년 사이 태어난 미국 아동이 계좌를 개설하면 연방정부가 1000달러(약 134만원)를 지급한다. 고액 자산가와 기업인들의 추가 기부도 이어지고 있다.

앞서 귄 쇼트웰 스페이스X 사장 겸 최고운영책임자(COO) 부부도 지난달 미국 미래세대를 위해 자신들이 보유한 스페이스X 주식 200만주를 기탁하겠다고 약속했다.

최근 나스닥에 상장한 앤트로픽의 공동창업자 톰 브라운 최고연산책임자(CCO)도 트럼프 계좌에 기부할 계획인 것으로 알려졌다.

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