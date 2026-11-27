프랑스 차기 대통령 선거가 5개월여 앞으로 다가온 가운데 유럽연합(EU) 집행부와 회원국들의 조바심이 커지고 있다. ‘유럽의 트럼프’로 불리는 마린 르펜(58) 후보의 당선 확률이 상당히 높게 점쳐지고 있기 때문이다. 극우 성향 정당 국민연합(RN)을 이끄는 르펜은 “대통령이 되면 EU에 대한 프랑스의 기여도를 낮출 것”이라고 공언한 상태다.

프랑스 극우 성향 정당 RN의 대통령 선거 후보인 마린 르펜. 현재 각종 여론조사에서 부동의 1위를 달리고 있다. 세계일보 자료사진

26일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 EU 회원국들은 이날 EU 본부가 있는 벨기에 브뤼셀에서 특별 정상회의를 열었다. 핵심 의제는 오는 2028∼2034년 집행할 EU 장기 예산안 규모 확정 그리고 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대한 450억유로(약 65조8000억원)의 신규 대출 프로그램 채택 등이다.

EU 정상회의 안토니우 코스타 상임의장은 회원국 정상들에게 “올해 말까지 장기 예산안을 합의해야 한다”고 강력히 주문했다. 코스타 의장이 굳이 그 이유를 언급하진 않았으나 이는 프랑스 대선을 의식한 발언이다. 프랑스는 오는 2027년 4∼5월 에마뉘엘 마크롱 현 대통령 뒤를 이을 5년 임기의 새 대통령을 뽑는다.

문제는 각종 여론조사에서 부동의 1위를 달리는 르펜의 당선 가능성이 매우 높다는 점이다. 프랑스 대선은 4월(1차)과 5월(결선) 두 차례로 나뉘어 치러지는데 현재 르펜은 1차 투표 1위가 확실시된다. 1차 투표 결과 1·2위를 차지한 후보들이 맞붙는 2차 결선 투표의 경우도 우파부터 중도를 거쳐 극좌까지 극우를 뺀 모든 정치 세력이 연대하지 않는 한 르펜이 유리하다는 것이 프랑스 정치 전문가들의 분석이다.

르펜은 도널드 트럼프 미국 대통령과 마찬가지로 강경한 반(反)이민 정책의 신봉자다. 트럼프가 동맹을 무시하고 자국 이익만 좇는 ‘미국 우선주의’를 표방해 미국인의 마음을 사로잡은 것처럼 르펜도 프랑스 민족주의와 애국주의의 열렬한 지지자다.

26일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 특별 정상회의에 참석한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(오른쪽)이 EU 정상회의 안토니우 코스타 상임의장과 따로 대화를 나누고 있다. EPA연합

극우 성향의 르펜은 EU에 회의적이고 서방의 우크라이나 군사 원조에도 부정적이다. 그는 지난 10월14일 대선 유세 도중 “내가 집권하면 프랑스의 EU 기여 및 우크라이나 지원을 줄이겠다”며 “무엇보다 취임 직후 우크라이나에 대한 재정 지원을 줄이고 6개월 안에 이를 완전히 중단할 것”이라고 말했다.

프랑스는 EU 역내에서 독일에 이은 제2위의 경제 대국이다. EU 회원국 중 유일한 유엔 안전보장이사회(안보리) 상임이사국이자 핵무기 보유국이란 점에서 정치·외교적 영향력은 독일을 능가한다. 이런 프랑스가 EU에서 발을 빼고 우크라이나에도 무기를 보내지 않겠다는 것은 다른 회원국들에게는 ‘재앙’과도 같은 일이 아닐 수 없다.

EU 집행부는 프랑스에 극우 정권이 들어서기 전에 EU 장기 예산안 및 우크라이나 대출금 규모를 확정짓고 싶어하나 뜻대로 되지 않는 모습이다. 재정 부담 등을 이유로 EU와 우크라이나에 대한 자국의 기여도를 가급적 줄이고 싶어하는 몇몇 회원국들이 반기를 들고 있기 때문이다.

평소 같으면 EU의 ‘맏형’으로서 강력한 리더십을 발휘해 이들 나라를 설득했을 마크롱은 진작 ‘레임덕’(임기 말 권력 누수)에 빠져 존재감을 잃은 듯하다. 정상회의 개막에 앞서 마크롱은 “EU 장기 예산안에 대한 합의가 연내에 이뤄지지 않으면 협상에서 손을 떼겠다”는 말로 배수진까지 치며 합의 도출을 호소했으나 먹히지 않는 분위기다.

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