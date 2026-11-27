온라인에서 옷을 사던 소비자들이 오프라인 매장으로 몰리고 있다. 무신사가 겨울 블랙프라이데이를 시작한 지 엿새 만에 전국 매장에 136만여명이 방문했다. 수능을 마친 고등학생 구매자는 평소보다 두 배 이상 늘었다. 온라인에서도 연말 할인 경쟁이 한창이다.

무신사 제공

29CM는 겨울 할인 행사에서 역대 최대 거래액을 기록했고, 에이블리와 지그재그는 최대 90%대 할인에 나섰다. 유니클로는 6년 만에 겨울 감사제를 2주간 진행한다.

업계의 연말 고객 확보 경쟁이 온라인을 넘어 오프라인으로 확대되고 있다. 할인 쿠폰뿐 아니라 단독 상품, 팝업스토어, 사은품 등을 앞세워 소비자들의 매장 방문을 유도하는 모습이다.

27일 무신사에 따르면 지난 20일부터 25일까지 엿새간 전국 오프라인 매장에 136만여명이 방문했다. 같은 기간 매장 판매액은 직전 주 같은 요일보다 36% 증가했다.

온라인 본 행사보다 이틀 먼저 할인에 들어간 오프라인 매장에는 첫 주말인 21일과 22일에만 70만명 가까이 몰렸다. 22일에는 무신사 오프라인 매장 역대 최대 일 판매액을 기록했다.

무신사 킥스 성수와 무신사 스토어 명동·대구점의 첫 주말 판매액은 직전 주말보다 50% 이상 늘었다.

매장 구매를 주도한 건 20대였다. 행사 기간 무신사 스토어 회원 구매자 가운데 20대 비중은 59%에 달했다.

수능을 마친 고등학생 구매자는 직전 주 같은 요일의 2.4배로 늘었다. 롯데리아와 함께 수험생 대상 버거 트럭 행사를 진행한 무신사 메가스토어 성수에서는 3배로 증가했다.

상권에 따라 고객 연령대도 달랐다. 쇼핑몰과 백화점에 입점한 매장의 30대 이상 구매자 비중은 42%로, 성수·홍대 등 주요 상권 매장보다 10%포인트 이상 높았다.

무신사 스탠다드의 전국 오프라인 매장 판매액도 전년 동기 대비 81% 늘었다. 최근 매장을 확장한 타임스퀘어 영등포점은 170% 증가했다.

무신사는 의류 할인에 그치지 않고 매장에서만 즐길 수 있는 행사도 마련했다. 전국 무신사 스토어 11개 매장에서는 40여개 브랜드가 참여하는 겨울 아우터 할인전을 열었다. 성수에서는 펜필드, 홍대에서는 살로몬 팝업스토어를 운영한다.

오프라인 매장 구매 회원에게 온라인 할인 쿠폰을 지급하는 방식으로 추가 구매도 유도하고 있다.

온라인 판매 실적도 역대 최대 수준이다. 무진장은 지난 22일 오후 7시 온라인 본 행사를 시작한 뒤 43시간 만에 누적 판매액 1000억원을 넘어섰다. 지난해 겨울 행사보다 6시간 빠른 기록이다.

무신사가 운영하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM도 겨울 할인 행사에서 역대 최대 실적을 거뒀다.

지난 9일부터 19일까지 11일간 진행한 겨울 이구위크의 누적 거래액은 1749억원으로 올여름 행사보다 43% 이상 증가했다. 판매량은 242만개에 달했다. 행사 마지막 날인 19일에는 하루 거래액이 248억원을 기록했다.

행사 기간 거래액 10억원을 넘긴 브랜드는 27개였다. 여성 패션 브랜드 루에브르는 단독 브랜드 할인 행사를 통해 하루 15억원 이상의 거래액을 올렸다.

기존에 구매한 적 없는 브랜드를 선택한 고객 비중도 90%에 달했다. 여성 패션 브랜드 르메메는 첫 구매 고객이 지난해 같은 행사보다 3배 이상 늘었다.

구매 품목도 의류에서 생활용품과 아동용품으로 넓어졌다. 키즈 카테고리 거래액은 전년 동기 대비 308% 증가했다.

입점 브랜드 입장에서는 대규모 할인 행사가 재고 소진뿐 아니라 신규 고객을 확보하는 기회가 된 셈이다.

여성 패션 플랫폼들도 연말 소비 수요 잡기에 나섰다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그는 지난 16일부터 다음 달 2일까지 겨울 직잭팟을 진행한다. 미쏘와 마뗑킴 등 약 6000개 스토어가 참여해 가을·겨울 상품을 최대 99% 할인한다.

에이블리도 다음 달 3일까지 블랙프라이데이 행사인 에블프를 진행한다. 에잇세컨즈와 예일, 제너럴아이디어 등 2000여개 입점사가 참여하며 최대 할인율은 93%다.

에이블리는 의류뿐 아니라 화장품과 디지털 기기까지 할인 대상에 포함했다. 전 상품에 적용할 수 있는 최대 20% 할인 쿠폰과 인기 쇼핑몰 대상 중복 할인 쿠폰도 제공한다.

제조·유통 일괄형(SPA) 패션 브랜드도 할인 경쟁에 가세했다.

유니클로는 이날부터 다음 달 10일까지 전국 매장과 온라인 스토어에서 겨울 감사제를 진행한다. 감사제를 2주간 여는 것은 6년 만이다.

첫 주에는 퍼프테크 파카를 정상가보다 2만원 저렴한 6만9900원에 판매한다. 후리스 풀집 재킷은 1만원 내린 2만9900원에 선보인다.

다음 달 4일부터 시작하는 두 번째 행사에서는 히트텍 캐시미어 블렌드 제품을 1만9900원에 판매한다. 심리스 다운 파카도 정상가보다 2만원 낮은 14만9000원에 내놓는다.

10만원 이상 구매 고객에게는 여행용 파우치와 가방 등을 선착순으로 증정한다. 오프라인 매장에서는 사은품을 일별로 배정한다.

업체들의 연말 할인 전략은 조금씩 다르다. 지그재그와 에이블리가 할인율과 쿠폰을 앞세웠다면 무신사는 팝업스토어와 외식 브랜드 협업을 통해 매장 방문을 유도하고 있다. 유니클로는 행사 기간을 늘리고 주차별 할인 품목과 사은품을 달리했다.

겨울 의류는 여름옷보다 가격이 높고 소재와 착용감, 사이즈에 따라 구매 결정이 달라지는 경우가 많다. 온라인에서 가격을 비교한 뒤 매장에서 직접 입어보거나, 매장에서 확인한 상품을 온라인으로 구매할 수 있다는 점은 온·오프라인 채널을 모두 갖춘 업체의 강점이다.

행사 기간 판매액이 늘었다고 수익성까지 개선됐다고 단정할 수는 없다. 할인 비용과 사은품, 매장 운영비 등이 함께 늘어날 수 있기 때문이다. 행사 이후 신규 고객의 재구매로 얼마나 이어지는지가 관건이다.

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