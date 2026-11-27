지난 23일 오전 서울 광화문광장에서 시민들이 보행 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

올 3분기 소득 하위 20%(1분위) 가구 절반 이상이 번 돈보다 쓴 돈이 많은 적자 상태에 놓인 것으로 나타났다. 식료품비와 주거비 등 필수 생계비 부담이 커지면서 1분위 가구는 매달 평균 34만 4000원씩 마이너스 가계부를 기록한 것으로 집계됐다.

국가데이터처가 26일 발표한 ‘2026년 3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 지난 3분기(7~9월) 소득 1분위 가구의 월평균 소득은 127만 7000원으로 전년 동분기 대비 2.7% 감소했다. 같은 기간 세금과 소비지출을 합한 월평균 가계지출은 162만 1000원으로 3.1% 늘어났다.

◆ 근로·공적이전소득 동반 하락…적자가구 비율 56.6%로 상승

1분위 가구의 소득 감소는 근로소득과 공적이전소득이 동시에 줄어든 영향으로 분석된다. 3분기 1분위 근로소득은 24만 8000원으로 1년 전보다 9.2% 줄었다. 기초연금과 사회수혜금 등을 포함한 공적이전소득 역시 67만 4000원으로 8.3% 감소했다. 1분위는 평균 가구원 수 1.32명, 가구주 평균 연령 62.4세로 고령 1인 가구 비중이 높은 계층이다.

벌어들인 돈에서 세금·사회보험료 등 비소비지출(21만 2000원)을 뺀 처분가능소득은 106만 5000원으로 전년 동분기보다 5.4% 줄었다. 반면 실제 생활비인 소비지출은 140만 8000원으로 1.6% 증가했다. 이에 따라 처분가능소득 대비 소비지출 비율을 뜻하는 평균소비성향은 132.3%까지 치솟았다. 월평균 흑자액은 마이너스 34만 4000원을 기록해 적자 규모가 1년 전보다 32.1% 확대된 것으로 나타났다. 1분위 가구 중 적자가구 비율은 56.6%로 전년 동분기(52.6%)보다 4.0%포인트 높아졌다.

◆ 식비·집세로 생활비 40.7% 지출…상위 20%와 격차 5.39배

지출 내역을 살펴보면 먹고사는 데 드는 필수 비용 쏠림 현상이 뚜렷했다. 1분위 가구는 전체 소비지출의 22.3%(31만 4000원)를 식료품·비주류음료에 사용했다. 월세와 관리비, 냉난방비 등을 포함한 주거·수도·광열 지출 비중도 18.4%(25만 9000원)에 달했다. 밥값과 집세 두 항목만으로 전체 생활비의 40.7%를 쓴 셈이다. 반면 월평균 교육비 지출은 2만 8000원(2.0%)에 그쳤다.

이와 대조적으로 소득 상위 20%(5분위) 가구는 여유로운 가계 수지를 이어갔다. 3분기 5분위 월평균 소득은 1174만 6000원으로 전년 동분기 대비 1.4% 증가했다. 근로소득(833만 원)이 4.9% 늘며 소득 증가를 견인한 것으로 보인다. 5분위는 비소비지출(274만 8000원)과 소비지출(530만 5000원)을 모두 감당하고도 매달 369만 4000원의 흑자(흑자율 41.1%)를 남겼다. 월평균 교육비 지출은 57만 6000원으로 1분위(2만 8000원)의 20배를 웃돌았다.

계층 간 소득 격차가 벌어지면서 분배 지표도 악화했다. 상위 20%의 균등화 처분가능소득을 하위 20%로 나눈 ‘균등화 처분가능소득 5분위 배율’은 5.39배로 집계됐다. 전년 동분기(5.07배)보다 0.32배포인트 상승한 수치다. 전체 가구 중 적자가구 비율 역시 24.0%로 1년 전(21.9%)보다 2.1%포인트 올라선 것으로 나타났다.

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