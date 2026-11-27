이재명 대통령이 소셜미디어(SNS)를 통한 국민과의 소통을 강조하면서도 익명성을 악용한 폭언과 욕설은 차단한다고 밝혔다.

사진=이재명 대통령 유튜브 캡처

이 대통령은 지난 26일 유튜브에 공개된 ‘대통령의 Y’ 1화 비하인드 영상에서 SNS 사용과 관련해 “지적을 받는 것은 도움이 된다”면서도 “폭언이나 욕설은 싫다. 그런 경우에는 차단한다”고 말했다. 그러면서 “익명성 때문에 과도한 혐오나 비방이 문제가 되고 갈등이 격화되는 게 SNS의 가장 큰 문제”라고 지적했다.

SNS를 활발하게 활용하는 이유에 대해서는 “제가 보려는 건 내가 못 보는 다른 측면들을 보려고 하는 것”이라고 설명했다.

비판적 의견에 대해서는 “최소한의 양식을 갖추고 ‘이거 잘못됐습니다’, ‘이건 이렇게 해야 합니다’라고 하는 걸 누가 뭐라고 하겠느냐”며 “그런 것을 놔두면 SNS를 보는 의미가 없다. 다른 사람의 진짜 의미 있는 글을 못 보게 된다”고 말했다. 그러면서 “그건 SNS가 아니다. 스피커지, 마이크일 뿐”이라며 “피드백이 중요하다”고 강조했다.

복지제도의 사각지대를 줄이기 위한 개선 방향도 언급했다. 이 대통령은 2014년 발생한 ‘송파 세 모녀 사건’을 거론하며 복지 수급자가 직접 신청해야 지원받을 수 있는 기존 신청주의의 한계를 지적했다.

이 대통령은 “왜 가난한 사람이 서류를 떼 갖고 가서 ‘저 가난합니다. 도와주세요’라고 해야 하느냐”라며 “수급 기준에 해당하면 별도 신청 없이 자동으로 지급하는 방식으로 많이 바꾸고 있다”고 말했다. 그러면서 “주민센터 직원들의 업무도 줄고 국민도 서류를 발급받아 형편을 증명하는 구차하고 자존심 상하는 일을 하지 않아도 된다”고 덧붙였다.

새로운 제도의 명칭에 대해서는 ‘자동주의’라는 표현을 언급했다. 이 대통령은 “선을 딱 그어서 해당하면 자동으로 신청 없이도 지급하는 것”이라며 “국민이 이해하기 쉽게 ‘자동주의’라는 말을 한번 써보는 중”이라고 밝혔다.

사진=이재명 대통령 유튜브 캡처

한편 이 대통령은 결재 서류가 왔을 때 고민이 되는 경우는 “많지 않다”고 밝혔다.

이 대통령은 “요새는 실무 부서들이 1, 2, 3안 들고 오는 경우도 별로 없고, 가부(可否)가 오는데 대개는 이미 결정난 것”이라며 “최종 결정을 대통령이 ‘A, B, C 중에서 뭘 하지’ 이런 경우는 정말 손에 꼽을 정도”라고 했다.

아울러 “해외 정상들에게 보내는 서신, 이런 거는 직접 사인을 한다”며 “그 외 대부분의 일상 업무는 전자결재를 하고, 전자결재도 그 양은 많지 않다”고 덧붙였다.

‘대통령의 Y’는 이 대통령이 국민과 직접 소통하기 위해 마련한 유튜브 프로그램이다. 첫 회는 지난 4일 공개됐다.

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