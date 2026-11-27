금요일인 27일은 낮 최고기온이 21도까지 오르는 등 평년보다 포근하겠다. 다만 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지고, 중부지방을 중심으로 비와 강한 바람이 예상돼 주의가 필요하다.

서울 종로구 경복궁 옆 통의로에서 청와대로로 이어지는 길에 은행나무가 노랗게 물들어 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 0~11도, 낮 최고기온은 15~21도로 예보됐다. 평년 기온(최저 영하 4~영상 6도, 최고 7~14도)을 웃도는 수준이다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 9도, 인천 9도, 수원 7도, 춘천 3도, 강릉 10도, 청주 8도, 대전 8도, 전주 10도, 광주 7도, 대구 5도, 부산 11도, 제주 12도다.

낮 최고기온은 서울 16도, 인천 15도, 수원 17도, 춘천 15도, 강릉 20도, 청주 19도, 대전 18도, 전주 19도, 광주 19도, 대구 20도, 부산 20도, 제주 22도로 예상된다.

지난 25일까지 이어진 영하권 추위는 한반도 주변 기압계 변화로 누그러지는 추세다. 중국 북부지방에서 확장한 차가운 대륙고기압의 영향이 약해지고 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 기온이 오르겠다.

중부지방은 대체로 흐리겠고 제주도는 구름이 많겠다. 남부지방은 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아지겠다.

비는 오전 인천·경기 북부와 강원 북부 내륙·산지에서 시작돼 오후에는 그 밖의 수도권과 강원 내륙·산지로 확대되겠다. 경기 남동부와 강원 남부 내륙·산지는 저녁까지 비가 이어지는 곳이 있겠으며, 밤에는 충청권과 전북, 경북 북서 내륙에도 비가 내리겠다. 예상 강수량은 대부분 1㎜ 안팎이다.

새벽부터 아침 사이 전라 내륙과 경북권 내륙, 경남 서부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 충청권 내륙과 남부 내륙에는 서리가 내릴 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

건조특보가 발효된 강원 영동과 경북 북부 동해안·북동 산지는 대기가 매우 건조하겠다. 강한 바람에 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있는 만큼 산불 등 화재 예방에도 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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