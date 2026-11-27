북한이 지난 9월 비무장지대(DMZ) 지뢰 도발을 벌인 후에도 군사분계선(MDL) 침범을 거듭하는 것으로 나타났다.



27일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 합동참모본부로부터 제출받은 '북한군 MDL 일대 국경선 요새화 작업 및 MDL 침범 현황'에 따르면 군은 북한군이 올해 10∼11월에 총 40여회 MDL을 침범한 것으로 파악했다.

MDL 이남 북한군 지뢰 제거 작전 영상. 합참 제공

합참은 북한의 MDL 침범 사례가 지난달에 30여회, 이달에 10여회 포착됐다고 밝혔다.



앞서 합참은 8월에 20여회, 9월에 30여회 북한군의 MDL 침범이 발생했다고 같은 의원실에 보고한 바 있다.



북한군의 MDL 침범은 이른바 '국경선 요새화' 작업을 진행하는 과정에서 반복되고 있다.



북한은 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 뒤 2024년 4월부터 MDL 일대에서 이 작업을 본격화했다.



지뢰를 대량으로 매설할 뿐 아니라 불모지 조성, 방벽 축조, 전술도로 및 철조망 설치, 경의선·동해선 연결로 차단 등을 동시다발적으로 밀어붙이고 있다.



우리 군은 교전수칙에 따라 북한군의 MDL 근접에 '경고방송'을, MDL 침범에 '경고사격'을 실시하고 있다.



유 의원은 "매일 경고사격을 한다고 했는데도 침범이 줄지 않는다는 것은 지금의 대응이 별다른 억제가 되지 않는다는 뜻"이라며 "국방부와 합참은 MDL 침범과 국경선 요새화 작업에 대해 실효적이고 강력한 대응에 나서야 한다"고 촉구했다.

<연합>

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