올해 3분기까지 대출 확대 등 영향으로 국내 은행의 이자이익이 작년 같은 기간보다 8.2% 늘었다. 반면 비이자이익은 금리 상승 여파로 13% 가까이 줄었다.



금융감독원이 27일 발표한 '2026년 1~3분기 국내은행 영업실적[잠정]'에 따르면 올해 1~3분기 중 국내은행 당기순이익은 21조5천억원으로 작년 동기(21.0조원)보다 5천억원(+2.1%) 증가했다.

서울 시내의 한 은행 앞 모습. 연합뉴스

이는 비이자이익과 영업외손익이 감소하고 판관비가 증가했음에도 대출 확대 등으로 이자이익이 증가한 데 주로 기인했다고 당국은 짚었다.



이자이익은 48조4천억원으로 3조7천억원(+8.2%) 증가했다.



이는 대출채권 등 이자수익자산(3천617조원)이 증가(+6.0%)한 가운데 시장금리 상승 속 순이자마진(NIM)도 소폭 상승(+0.03%포인트)한 데 기인한 것으로 분석됐다.



반면 비이자이익은 5조9천억원으로 9천억원(-12.9%) 감소했다.



시장금리 상승 등에 따라 유가증권 평가손실 등 유가증권 관련 이익이 큰 폭(-6조5천억원) 감소한 영향이 주로 작용한 것으로 풀이됐다.



판매비와 관리비는 21조7천억원으로 1조원(+4.8%) 증가했다.



인건비(12조7천억원)와 물건비(8조9천억원)는 각각 3천억원, 7천억원 늘었다.



대손비용은 4조9천억원으로 1천억원(+3.1%) 증가했다.



일반은행 순이익은 14조9천억원으로 시중(+7천억원)·인터넷은행(+1천억원)은 증가했지만, 지방은행(-1천억원)은 감소했다.



특수은행 순이익은 3천억원 줄어든 6조6천억원이었다.



금감원은 최근 연체율 상승세가 이어지는 가운데 통화정책 긴축 기조 및 중동 상황 장기화, 미 관세정책, 인공지능(AI)·반도체 사이클 변동성 확대 등 건전성 부담 요인도 있다고 지적했다.



그러면서 "은행권이 예상치 못한 충격에도 건전성을 유지해 본연의 자금공급 기능을 지속할 수 있도록 충당금·자본 적립 등 손실흡수능력 확충을 지속 유도할 계획"이라며 "금리상승기 서민·취약계층의 금융애로 완화 및 생산적·포용금융 등 사회적 책임을 충실히 이행토록 독려할 계획"이라고 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지