올해 3분기 보험회사 대출잔액이 2조1천억원 줄었지만 연체율과 부실채권비율은 모두 상승한 것으로 나타났다.



금리 상승세가 이어지면서 중소기업 등 기업대출을 중심으로 보험사의 대출채권 건전성이 악화했다.

금융감독원. 연합뉴스

27일 금융감독원의 '2026년 9월 말 보험회사 대출채권 현황'에 따르면 보험회사 대출채권 잔액은 263조9천억원으로 전분기 대비 2조1천억원(0.8%) 감소했다.



가계대출 잔액은 135조8천억원으로 전분기보다 0.2% 줄었다. 기업대출 잔액은 128조원으로 1.4% 감소해 감소폭이 더 컸다.



대출채권 연체율은 1.27%로 전분기 대비 0.19%포인트(p) 상승했다. 연체율은 지난 3월 말 이후 2분기 연속 상승세를 보이고 있다.



기업대출 연체율이 1.49%로 전 분기 대비 0.28%p 올랐다. 특히 중소기업대출 연체율이 1.74%에 달했다.



가계대출 연체율은 0.84%로 0.01%p 상승하는 데 그쳤다.



부실채권(고정이하여신)비율도 1.42%로 전분기 대비 0.11%p 상승했다.



기업대출 부실채권비율은 1.78%로 0.16%p 올랐다. 중소기업대출 부실채권비율은 1.94%로 0.25%p 상승했다.



가계대출은 0.68%로 0.01%p 상승했다.



금감원은 "최근 대내외 여건에 따른 금리상승 추세 지속 등으로 보험권 연체율 및 부실채권비율이 상승했다"며 보험사에 대손충당금 적립과 연체채권 상·매각 등 자산 건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정이라고 밝혔다.

<연합>

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