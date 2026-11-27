더불어민주당 윤리심판원은 27일 오후 회의를 열어 최민희 최고위원에 대한 징계 안건을 논의한다.



김민석 대표가 지난 15일 최 최고위원의 발언 논란과 관련한 당 윤리감찰단 결과를 보고받고 윤리심판원에 이첩하도록 한 것에 따른 것이다.

더불어민주당 최민희 최고위원·김민석 대표. 연합뉴스

윤리감찰단은 최 최고위원에 대해 징계 의견을 전달한 것으로 알려졌다.



최 최고위원은 최근 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란을 빚었다.



또 지역구 비공개 간담회에서 '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 감찰 대상이 됐다.



최 최고위원의 경우 지난해 국정감사 기간에 벌어진 딸 결혼식 축의금 논란으로 지난 2월 경고 처분을 받은 바 있어 이번에 당직 자격 정지 이상의 징계가 이뤄질 것이란 관측이 많다.



당규상 징계는 경고, 당직 자격 정지, 당원 자격 정지, 제명 등 4가지로 나뉜다.



윤리심판원은 또 8·17 전당대회 당시 김 대표의 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원을 심사에 회부할지 논의한다.



친청(친정청래)계 인사들은 김 대표가 전당대회 당시 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 연합' 의혹이 해당 행위에 해당한다며 징계 심사 필요성을 주장해왔다.

<연합>

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