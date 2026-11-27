경기도 무형유산 제53호 경기검무 보유자인 운정 김근희 무용가가 산수(傘壽·80세)를 맞아 평생 이어온 춤의 예술 세계를 무대에 펼친다.

김근희 산수 기념공연 ‘천년의 몸짓’이 12월 1일 오후 7시30분 서울 서초구 국립국악원 예악당에서 열린다. 김근희가 안무와 예술감독을 맡고 이영일이 무대연출을 담당한다.

김근희 경기무형유산 제53호 경기검무 보유자의 교방입춤 공연 장면.

열 살 때부터 가무악을 익힌 김근희는 어린 시절 공보부 장관상과 서울특별시장상을 받으며 재능을 인정받았다. 김백봉·강선영에게 춤을, 김여란에게 소리를, 이정범에게 설장고를 배우며 전통예술의 기초를 다졌다. 1987년 제9회 대한민국무용제에서는 창작무용 ‘0의 세계’로 대상을 받으며 안무가로서 주목받았다.

이후 창작무용가이자 교육자, 전통춤 전승자로 활동하며 한국무용 발전에 힘써 왔다. 대진대 무용학부 교수와 경기도립무용단 단장 겸 예술감독 등을 지냈으며, 해외 예술축제와 공연에도 꾸준히 참여했다. 특히 중앙아시아 알마티 등지의 한인 무용인들을 지도하고 지원하는 데도 오랜 시간 공을 들였다. ‘혼성’, ‘0의 세계’, ‘제암리의 아침’ 등은 그의 예술적 성취를 보여주는 작품들이다.

김근희의 경기검무 공연 장면.

문인화와 서예에도 관심을 가져 창현 박종회 선생에게 문인화를 배워 개인전을 열었으며, ‘한국무용개론’, ‘곡선의 미학과 우리 춤’, ‘경기검무’ 등의 저서와 논문을 통해 이론적 연구도 이어왔다.

이번 공연은 전통춤의 고유한 아름다움을 바탕으로 독무 중심의 춤을 군무와 서사가 있는 무대로 확장한 것이 특징이다. ‘강선영류 태평무’, ‘운정 쌍 한량무’, ‘무상(無常)’, ‘교방입춤’, ‘즉흥 시나위’, ‘운정 시나위 춤 재해석’, ‘설장고 춤’, ‘경기검무’ 등 8개 작품을 선보인다.

특히 ‘무상’은 김근희가 20대에 어머니를 여읜 뒤 느낀 상실과 삶에 대한 사유를 담아 1968년 창작한 작품이다. ‘교방입춤’은 시대적 제약 속에서 자유를 갈망했던 여성의 내면을 춤으로 표현한다. ‘운정 시나위 춤 재해석’은 서로 다른 몸짓이 어우러져 새로운 조화를 이루는 과정을 현대적인 무대 언어로 풀어낸다.

김근희와 무용수들이 경기검무를 선보이고 있다.

‘설장고 춤’은 자연의 풍경과 놋쇠, 말발굽 소리에서 출발한 울림을 21명의 설장고 군무로 확장한다. 마지막 무대인 ‘경기검무’는 활달한 기상과 절제된 춤사위로 전통춤의 아름다움과 전승의 가치를 보여준다. 이번 공연에는 김근희의 예술 정신을 이어받은 제자들도 함께한다. 스승과 제자가 한 무대에서 전통춤의 맥을 잇는다는 점에서 의미가 있다.

김근희는 약 50년간 여러 공연에서 호흡을 맞춰온 원동규 조명감독에게 감사패를 전달할 예정이다. 무대 위에서 춤이 몸짓으로 완성된다면, 그 몸짓에 생명력을 불어넣는 것은 빛이다. 원 조명감독은 오랜 세월 김근희의 춤과 움직임을 지켜보며 빛과 그림자로 그의 예술세계를 표현해 왔다. 춤의 시작과 끝, 고요한 정적과 역동적인 움직임을 빛으로 담아내며 무대 뒤에서 묵묵히 예술적 동행을 이어온 것이다. 관객에게는 한순간의 아름다운 장면으로 기억되지만, 그 무대가 완성되기까지는 예술가들의 오랜 호흡과 헌신이 쌓여 있다. 이번 감사패 증정은 무대 위의 춤꾼과 무대 뒤의 조명감독이 반세기 넘게 함께 일궈온 예술적 동행에 감사의 마음을 전하는 자리다.

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