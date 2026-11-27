새벽 3시에 눈이 떠진다. 스마트폰을 켜 보니 알람까지 3시간 남았다. 눈을 감아도 잠이 안 와 메신저를 열고 뉴스를 읽는다. 휴대전화를 내려놓으면 30분이 지나 있다.

늦은 밤 침대에 누운 여성이 스마트폰을 보고 있다. 잠들기 전 휴대전화를 쓰면 화면의 빛과 자극적인 콘텐츠 때문에 수면의 질이 떨어질 수 있다. Pexels

자다가 잠깐 깨는 건 흔한 일이다. 문제는 그다음 행동이다. 남은 수면 시간을 계산하거나 스마트폰을 보면 다시 잠들기 어려워진다.

불면증으로 병원을 찾는 사람도 늘고 있다.

27일 건강보험심사평가원의 ‘지역별 불면증 진료현황’에 따르면 지난해 불면증 진료 환자는 79만7862명이다. 2021년(66만9536명)보다 19.2% 늘었다. 같은 기간 진료비(요양급여비용)는 180억원에서 305억원으로 69.4% 증가했다. 연령별로는 60대(20만4706명)가 가장 많았고 70대, 50대 순이었다.

◆스마트폰 30분 끊자 잠드는 시간 약 13분 줄어

한밤중 스마트폰은 두 가지로 잠을 방해한다. 화면의 빛과 화면 속 내용이다. 밝은 빛은 잠을 부르는 호르몬인 멜라토닌 분비를 억제한다. 뉴스나 메신저, SNS를 보면 뇌는 잠들 준비를 멈추고 새 정보에 반응한다.

국제학술지 ‘플로스원(PLOS ONE)’에 실린 연구가 스마트폰 사용을 줄였을 때 생기는 변화를 측정했다. 연구진은 수면의 질이 낮고 잠들기 전 30분 넘게 스마트폰을 쓰는 대학생 38명을 19명씩 두 집단으로 나눴다.

한 집단은 4주 동안 취침 30분 전부터 스마트폰을 쓰지 않았다. 연구진은 매일 밤 전화를 걸어 이를 지키는지 확인했다. 다른 집단은 평소대로 지냈다.

스마트폰을 끊은 집단은 잠드는 데 걸리는 시간이 평균 31분에서 18분으로 약 13분 줄었다. 비교 집단은 약 3분 줄었다. 잠들기 전 긴장도는 낮아졌고 작업기억 점수는 올랐다.

◆시계 볼수록 ‘몇 시간 남았나’ 걱정 커진다

새벽에 깨면 습관처럼 시계부터 보는 사람이 많다. ‘3시네, 이제 3시간밖에 못 자겠다’는 계산은 금세 다음 날 피로 걱정으로 이어진다.

니콜 탕 박사 등 영국·미국 연구진은 ‘행동치료 및 실험정신의학 저널(Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry)’에 시계 확인이 수면에 미치는 영향을 실험한 결과를 실었다.

첫 실험에서는 평소 잠을 잘 자는 30명과 잘 못 자는 30명을 잠들 때 시계를 보는 집단과 보지 않는 집단으로 무작위로 나눴다. 시계를 본 사람들은 잠들기 전 걱정이 더 많았고 잠드는 데도 더 오래 걸렸다. 잠을 잘 자는 사람이든 못 자는 사람이든 결과는 같았다.

두 번째 실험에서는 불면증 진단을 받은 38명에게 시계나 비교용 숫자 표시기를 보게 했다. 시계를 본 사람들은 평소보다 걱정이 늘었고 잠드는 데 걸린 시간도 길어졌다. 잠드는 데 걸린 시간을 실제보다 길게 느끼는 경향도 더 강했다.

연구진은 시계 확인이 걱정을 키우고 수면 시간을 잘못 인식하게 해 불면증을 이어가게 할 수 있다고 봤다. 두 실험 모두 잠자리에 들 때를 대상으로 했다.

미국 존스홉킨스의대와 분당서울대병원 수면센터는 모두 새벽에 깼을 때 시계를 보지 말라고 안내한다. 분당서울대병원은 시계를 방에서 치우거나 시곗바늘이 안 보이게 돌려놓으라고 권한다. 알람을 맞춰뒀다면 지금 몇 시인지 알 필요가 없다.

◆잠 안 오는데 계속 누워 있으면 침대가 ‘깨어 있는 곳’ 돼

잠깐 깼다가 금방 졸리면 그대로 누워 있으면 된다. 한참 뒤척여도 잠이 안 오면 침대에서 나오는 게 낫다.

존스홉킨스의대는 20분쯤 지나도 잠이 안 오면 일어나라고 권한다. 20분을 시계로 잴 필요는 없다. 그쯤 됐다고 느껴지면 된다. 조명을 낮춘 다른 방에서 가벼운 책을 읽거나 쉬다가 졸리면 침대로 돌아간다. 스마트폰으로 영상을 보거나 일을 하는 건 피한다.

불면증 인지행동치료에서 쓰는 ‘자극조절법’이다. 침대에서 깬 채로 보내는 시간이 쌓이면 뇌는 침대를 잠자는 곳보다 깨어 있는 곳으로 기억한다.

국내에서는 기준을 더 짧게 잡기도 한다. 윤창호 분당서울대병원 신경과 교수는 누운 지 10~15분 안에 잠이 들지 않으면 침실 밖으로 나가 독서나 음악 감상처럼 마음 편한 일을 하라고 설명했다.

분당서울대병원 수면센터는 조용히 걷거나 복식호흡 같은 이완요법을 하다가 다시 졸릴 때 잠자리로 돌아가라고 권한다.

잠을 설친 다음 날도 중요하다. 존스홉킨스의대는 늦잠이나 낮잠을 자지 말고, 그날 밤 일찍 눕지도 말라고 조언한다. 평소 시간에 일어나고 평소 시간에 자야 수면 리듬이 흐트러지지 않는다.

◆자주 깨고 숨까지 차면…수면무호흡증·심장질환 의심

습관을 바꿨는데도 새벽에 자주 깨고 낮에 심하게 졸리거나 피곤하면 원인을 찾아야 한다. 심하게 코를 골거나, 자다가 숨이 멈추거나, 숨을 헐떡이며 깨는 일이 반복되면 수면무호흡증일 수 있다. 의료진과 상담해 수면검사가 필요한지 판단받는 게 좋다.

새벽에 깬 남성이 스마트폰을 확인하고 있다. 자다가 시간을 확인하고 남은 수면 시간을 걱정하면 긴장이 높아져 다시 잠들기 어려워질 수 있다. AI 생성 이미지

밤에 숨이 차서 깨고 앉으면 숨쉬기가 편해지거나 발목과 다리가 붓는다면 심부전 같은 심장질환도 확인해야 한다. 갑자기 심한 호흡곤란이나 가슴 통증이 생기면 바로 응급실로 가야 한다.

불면이 주 3회 이상, 3개월 넘게 이어지고 낮 생활에 지장을 준다면 만성 불면증일 수 있다. 이때는 진료를 받아야 한다.

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