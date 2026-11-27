경제방송 생방송 도중 증시 전문가가 울먹이다 삼성전자 레버리지 상품 차트 앞에서 다시 말을 멈췄다.

25일 삼성전자 주가가 급락하면서 삼성전자 단일종목 레버리지 상품도 19% 안팎 떨어졌다. Pixabay

25일 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN은 전 거래일보다 19.32% 내린 4510원에 거래를 마쳤다. 이튿날 한국은행은 기준금리를 올렸다. 빚을 내 주식을 산 투자자는 주가 손실에 이자 부담까지 떠안게 됐다.

◆나스닥 설명하다 울먹…레버리지 차트에 또 말 멈춰

김아현 전문가는 25일 오후 서울경제TV ‘김아현의 금빛 스탁’ 생방송에서 나스닥 지수가 더 떨어질 수 있다고 설명하다 울먹였다. 그는 힘든 시장이지만 잘 이겨내자는 취지로 말했다. 이어 삼성전자 단일종목 레버리지 상품 차트가 화면에 나오자 다시 말을 멈췄다. 방송 당시 차트에는 15.21% 하락으로 표시돼 있었다.

영상은 가상자산 정보 플랫폼 코인뷰로(Coin Bureau) 등 해외 SNS 계정을 통해 퍼졌다. 대만 매체 나우뉴스(NOWnews)도 이 장면을 보도했다.

25일 코스피는 6.16% 내린 4697.51에 마감했다. 엔비디아가 사임했던 젠슨 황의 최고경영자(CEO) 복귀를 발표한 뒤 24일 코스피는 6.32% 올라 5000선을 되찾았지만, 하루 만에 상승분을 모두 반납했다. 종가 기준 1월13일 이후 10개월여 만의 최저치다.

삼성전자는 9.87% 내린 17만700원, SK하이닉스는 11.05% 내린 103만원에 장을 마쳤다. 삼성전자 보통주 시가총액은 997조9598억원으로, 3월31일 이후 처음 1000조원 아래로 내려갔다.

하락은 24일(현지시간) 뉴욕증시에서 시작됐다. 인공지능(AI) 투자 수익성 우려와 메모리 공급 과잉 우려가 겹쳐 엔비디아가 5.86%, 마이크론이 11.01% 떨어졌다. 외국인은 25일 유가증권시장에서 약 1조9000억원어치를 순매도했다.

◆삼성전자 100주면 187만원 손실…레버리지는 두 배 가까이

24일 종가 18만9400원에 삼성전자 100주(1894만원)를 샀다면 25일 하루 평가손실은 187만원이다. 레버리지 상품 투자자는 손실이 두 배 가까이 됐다.

25일 삼성전자 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 7개는 18.93~19.54% 떨어졌다. ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’는 19.10% 내린 4680원, 낙폭이 가장 컸던 ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’는 19.54% 내린 4220원에 마감했다.

KODEX 상품에 1000만원을 넣었다면 하루 새 191만원이 줄어 809만원이 남는다. 원금을 되찾으려면 이 상품이 23.6% 올라야 한다.

기간을 한 달로 늘리면 차이가 더 커진다. 최근 한 달간 ‘PLUS 삼성전자단일종목레버리지’는 41.66% 떨어졌다. 같은 기간 삼성전자 선물의 하루 수익률을 반대 방향으로 2배 따라가는 ‘PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X’는 36.31% 올랐다.

레버리지 상품은 기초자산의 ‘하루’ 수익률을 2배로 따라간다. 그래서 며칠에 걸친 수익률은 2배가 되지 않는다. 삼성전자가 하루 10% 떨어지고 다음 날 10% 오르면 손실은 1%다. 같은 기간 2배 레버리지 상품은 4%를 잃는다.

증권사 돈을 빌려 주식을 산 신용거래 투자자는 위험이 하나 더 있다. 주가가 더 떨어져 담보유지비율을 맞추지 못하면 반대매매가 나가고, 손실은 그 자리에서 확정된다.

◆반등은 0.29%…급락 전 수준까지 6.3%

26일 코스피는 장중 4817.77까지 올랐다가 오름폭을 대부분 내주고 0.29% 오른 4711.21에 마감했다. 기관은 순매수했고 개인과 외국인은 순매도했다.

삼성전자는 0.35% 오른 17만1300원, SK하이닉스는 2.23% 오른 105만3000원에 장을 마쳤다. 장중에는 각각 3.51%, 6.6%까지 올랐었다.

급락 전인 24일 종가로 돌아가려면 코스피는 26일 종가보다 약 6.3%, 삼성전자는 약 10.6% 더 올라야 한다.

◆주가는 빠졌는데 금리는 올렸다

한은 금융통화위원회는 26일 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 올렸다. 7월과 8월에 올리고 10월에 동결한 데 이은 올해 세 번째 인상이다. 2024년 11월 이후 2년 만의 최고 수준이다. 금통위원 7명 중 5명이 인상, 황건일·이수형 위원 2명이 동결 의견을 냈다.

한은은 반도체 수출 호조를 반영해 올해 성장률 전망치를 8월의 3.3%에서 3.9%로, 내년 전망치를 2.9%에서 4.1%로 올렸다. 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치는 전 분기보다 1.0% 늘어 한은의 8월 전망치(0.3%)를 크게 웃돌았다. 10월 소비자물가 상승률은 2.8%로 목표치 2%를 넘었다.

금통위는 “물가상승률이 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되고, 금융안정 측면의 리스크도 지속되고 있다”고 인상 이유를 밝혔다. 반도체 호황이 성장률을 끌어올리는 동시에 물가 압력도 키웠다고 본 것이다.

신현송 한은 총재는 26일 기자간담회에서 “특히 성장을 생각할 때는 반도체 주가보다는 반도체 가격을 보시라”고 했다.

생방송 중 울먹이는 증시 전문가를 표현한 이미지. 실제 방송 화면이 아닌 AI가 생성. 기사 속 특정 인물과 무관

빚투 투자자의 이자 부담은 커진다. 5000만원을 빌린 투자자의 대출금리가 기준금리 인상 폭만큼 오르면 1년 이자가 12만5000원 늘어난다. 실제 신용융자 금리와 인상 반영 시점은 증권사마다 다르다.

반도체 실적이 좋아도 주가가 계속 오른다는 보장은 없다. 주가에는 지금의 실적과 함께 앞으로의 이익 전망, 금리 수준이 반영된다. 금리가 오르면 미래에 벌어들일 이익의 현재 가치가 낮아진다.

추가 인상 가능성도 열려 있다. 이번에 공개된 금통위원 7명의 6개월 뒤 조건부 금리 전망(점도표)은 21개 중 15개가 현재 기준금리(3.25%)보다 높았다. 3.50%가 8개, 3.75%가 7개였고 현 수준을 가리킨 것은 6개였다. 중간값은 3.50%다.

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