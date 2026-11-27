아바스 아라그치 이란 외무장관은 26일(현지시간) 한국의 조현 외교부 장관과 통화에서 외국 군대의 역내 주둔이 분쟁의 범위를 확대할 수 있다고 말했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도했다.



아라그치 장관은 통화에서 "외국 군대가 이 지역에 주둔하는 것은 안정과 안보 확립에 기여하지 못할 뿐 아니라, 오히려 긴장을 고조시키고 분쟁의 범위를 확대할 것"이라고 말했다고 타스님 통신은 전했다.

조현 외교부 장관(왼쪽)과 아바스 아라그치 이란 외무부 장관. 신화=연합뉴스

아라그치 장관은 또 역내 평화와 안정을 유지하기 위한 최근의 외교적 노력과 구상을 설명하고, 역내 평화 구축을 위해 필요한 조건과 틀에 대한 이란의 입장을 강조했다고 이 매체는 덧붙였다.



타스님 통신은 또 한국이 전쟁에 개입하거나 참여할 의사가 없으며 중동 지역에 병력을 파견할 계획도 없다고 조 장관이 밝혔다고 전했다.



앞서 한국 외교부에 따르면 조 장관은 이날 정부의 청해부대 임무 확대 추진 발표 이후 처음으로 아라그치 장관과 통화해 우리 정부의 입장을 설명했다.



조 장관은 청해부대 임무 확대 추진이 우리 국민 보호 및 경제적 이익 수호를 위한 조치라며 전쟁 불개입 등 원칙에 대해 설명했다고 외교부는 전했다.



이재명 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "우리 선박과 해상수송로 안전 확보를 위한 청해부대의 임무는 넓히되, 전쟁불개입 원칙은 분명히 지킬 것"이라며 "지난 9월에 말씀드린 것과 같이 전투부대 파견은 물론 전쟁에 관여하거나 개입하는 일은 없다"고 했다.

<연합>

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