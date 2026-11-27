영국이 이주민을 줄이려 국경 통제를 강화하면서 연간 이주민 순유입이 코로나19 팬데믹 시기를 빼면 거의 30년 만에 최저로 떨어졌다.

영국 통계청이 26일(현지시간) 발표한 자료에 따르면 올해 6월까지 1년간 순유입(이주해 온 사람 수-이주해 나간 사람 수)은 7만7000명으로, 전년 동기(20만4000명)에 비해 62.3% 급감했다.

영국이 국경 통제를 강화하면서 올해 6월까지 1년간 순유입이 전년 동기에 비해 62.3% 급감했다. 사진은 런던 히스로공항. EPA연합뉴스

이동이 엄격히 제한됐던 2020년을 제외하면 1997년 이후 가장 적다. 사상 최다였던 2023년(94만4천명)과 비교하면 91.8% 줄었다.

국적별로는 유럽연합(EU) 외 국가 출신 순유입이 25만8000명으로 전년(37만9000명)보다 줄었다. 영국 국적자는 나간 사람이 들어온 사람보다 13만7000명 많았고, EU·노르웨이 국적자도 4만5000명 순유출을 기록했다.

제도 외 입국자도 줄었다. 내무부가 따로 발표한 통계를 보면 9월까지 1년간 망명 신청자는 7만4000명으로 전년 동기보다 약 33% 감소했다. 소형 보트로 영국해협을 건너온 이주민은 42% 줄었다.

순유입 감소는 보수당 정부 말기부터 노동당 정부까지 이어진 합법 이민 문턱 높이기의 영향으로 풀이된다. 영국 정부는 취업비자 요건을 강화하고 일부 유학비자의 가족 동반을 금지했으며, 최근에는 영주권 취득에 필요한 거주 기간을 길게는 두 배로 늘렸다.

이민은 2016년 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표의 최대 쟁점이었지만, 순유입은 오히려 브렉시트 이후 크게 늘었다. 데이비드 캐머런 정부는 연 20만∼30만명이던 순유입을 10만명 밑으로 낮추겠다고 했으나 이루지 못했다. 보리스 존슨 전 총리는 브렉시트에 따른 노동력 부족을 우려해 비자 발급을 크게 늘리면서 순유입이 급증했다.

샤바나 마무드 내무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 “7만7000명은 전임 정부 때 최고치보다 92% 줄어든 것”이라며 “그들은 실패했지만 우리는 영국민에게 한 약속을 지켰다”고 섰다. 그는 “통제를 회복하고 더 공정한 이민 체계를 만들기 위한 개혁은 계속될 것”이라고 덧붙였다.

반(反)이민 우익 포퓰리즘 정당인 영국개혁당은 “축하할 일이 아니다”라고 했다. 이미 보수당과 노동당 정부를 거치며 대규모 이민으로 공공서비스와 주거 부담이 커졌다는 것이다. 지아 유수프 영국개혁당 내무 담당 대변인은 “영국민의 삶의 질을 높일 유일한 방법은 불법 입국자를 전원 추방하고, 순유출을 달성하기 위해 ‘보리스웨이브’(존슨 전 총리 재임기 급증한 이주민을 가리키는 말)를 되돌리는 것”이라고 했다.

이주민 유입 둔화가 경제 성장에 부담이 될 거라는 우려도 나온다고 블룸버그·로이터 통신 등은 전했다. 옥스퍼드이코노믹스는 지난 4월 장기적으로 순유입이 0이 되면 2060년 영국 경제 규모가 기준 전망치보다 15% 작아질 것으로 추산했다. 세수가 줄면 정부 차입이 늘어날 수 있다고도 지적했다.

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