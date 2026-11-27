[잠실=남정훈 기자] 역시 ‘슈퍼스타’는 달랐다. 야구 실력뿐만 아니라 패션으로도 팬들의 이목을 집중시켰다. 시상식 하면 떠오르는 포멀한 수트 차림이 아닌 힙한 오버핏의 수트. 아무나 어울리는 게 아닌데 그야말로 찰떡이었다. 프로 데뷔 5년차, 그중 풀타임 소화는 두 시즌. 그런데 그 두 시즌에 모두 정규리그 MVP를 집어삼킨 남자, KIA의 김도영 얘기다.

김도영. 연합뉴스

김도영은 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 시상식에서 MVP 트로피를 거머쥐었다. 기자단 투표 결과 136표 중 80표를 받아 득표율은 58.8%. 올 시즌 평균자책점과 탈삼진 타이틀을 휩쓸며 KBO리그 ‘투수 1황’에 오른 곽빈(두산)이 34표로 2위에 올랐다. 이날 김도영은 MVP뿐만 아니라 홈런왕과 장타율왕, 수비상(3루수 부문)까지 합쳐 총 네 개의 트로피를 수집했다.

3년차 시즌이었던 2024년, 김도영은 38홈런-40도루로 리그 최고의 호타준족으로 군림하며 생애 첫 MVP를 수상했다. 그러나 지난 시즌 개막전부터 당한 햄스트링 부상이 세 차례나 나오며 30경기만 뛰고 시즌아웃 당했다. 절치부심해 맞이한 올 시즌, 김도영은 도루는 자제하고 장타 생산에 집중한 결과 45홈런으로 생애 첫 홈런왕에 오르며 두 번째 MVP를 수상해냈다.

홈런왕에 오른 것 자체만으로도 MVP 수상 가능성이 높았지만, 홈런왕에 오르게 한 그 45번째 홈런이 정규리그 최종전에서, 그것도 KIA의 정규리그 3위 및 준플레이오프 직행 티켓을 결정짓는 투런포였기에 기자단의 표심은 김도영에게 쏠릴 수밖에 없었다. 의외로 득표율이 60%를 넘지 않은 게 신기할 정도였다.

모두가 김도영이 MVP 수상자라는 건 어느 정도 예견한 상황. 관심은 김도영의 패션에 더 쏠렸다. 2024 KBO 시상식에선 새하얀 정통 턱시도 스타일의 수트로 옷 맵시를 뽐냈던 김도영은 2년새에 성숙해졌다. 그레이톤의 오버핏 수트. 안에는 검은 셔츠에 타이 대신 목걸이로 멋스러움을 더했다. 바지통도 엄청 넓었다. 이날 시상식을 진행한 이준혁 SBS스포츠 아나운서도 “아무나 소화할 수 없는 바지통 아닌가요?”라며 감탄을 금치 못했다.

이날 김도영이 입은 그레이 톤의 오버핏 수트는 디자이너 한현민의 하이엔드 브랜드인 ‘뮌’(MÜNN) 의상이었다.

2년 전에도 그랬듯, 김도영이 정한 건 아니었다. 그는 “흔하지 않는 스타일을 원래도 좋아한다. 스타일리스트 분께서 이렇게 준비해주셨다. 요즘은 이렇게 입는다고 하더라. 그냥 이렇게 편하게 임고 나왔다”라면서 “평소에도 허리는 얇은데 허벅지는 두껍고 해서 통 넓은 바지를 많이 입는다. 누나들 반응은 ‘예쁘다’, ‘모델 같다’라고 했다”라고 말했다.

사진=뉴시스

시상식 때 김도영은 의상 컨셉을 ‘왕의 귀환’이라 설명했다. 김도영의 별명 중 하나가 ‘더 영 킹’(The Young King)이니 썩 어울리는 컨셉이다. 지난 시즌의 시련을 딛고 올 시즌 홈런왕으로 화려하게 부활한 그에게 딱 맞는 네이밍일지도. 다만 김도영은 또 한 번 겸손했다. “그 정도는 아닌데...그렇게 생각해주시는 분이 계시구나라는 생각을 했다. 야구를 더 잘해야겠다는 생각이 들었다”

사진=연합뉴스

상이란 게 욕심이 없다가도 막상 받으면 더 받고 싶은 욕심이 생기는 법. 김도영은 “2024년도에 받을 때도 ‘이 MVP가 내 인생 마지막이 될 수도 있겠다’라는 생각을 했었다. 그런데 풀타임 두 번째 시즌에 또 이렇게 상을 받으니 기분 좋고 영광스럽다. 이런 상을 꾸준히 또 받아보고 싶다”며 각오를 드러냈다.

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