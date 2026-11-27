노르웨이의 장거리 저가항공사 노르스 아틀란틱이 모든 항공편 운항을 중단했다. 이란 전쟁 이후 항공유 가격이 뛰면서 버티지 못한 것이다. 회사는 급히 단기 자금을 구하지 못하면 파산을 신청하겠다고 밝혔다.

로이터통신에 따르면 노르스 아틀란틱은 26일(현지시간) 전 노선 운항 중단을 공지했다. 회사 측은 단기 자금 확보 방안을 계속 찾고 있다. 인수 가능성을 놓고 투자자들과도 협상 중인데, 인수안에는 자금 조달 방안이 포함될 수 있다. 다만 회사는 “실현 가능한 해결책을 찾을 수 있을지는 확실하지 않다”고 했다. 하루 전 회사가 재정이 심각한 위기에 빠졌다며 신규 자금이 필요하다고 밝히자 주가는 85% 폭락했다.

경영난은 지난 2월 말 이란 전쟁이 터진 뒤 유럽 항공유 가격이 치솟으면서 시작됐다. 장거리 노선 위주로 운항하는 회사라 연료비 부담은 눈덩이처럼 커졌다. 반면 전쟁으로 하늘길이 막히면서 운항 규모는 오히려 줄었다. 통상 연료비는 항공사 전체 비용의 약 20%를 차지한다. 노르스 아틀란틱은 지난 7월 매각이나 합병을 위한 공식 절차에도 들어갔지만 위기를 넘지 못했다.

이란 전쟁 여파로 운항을 멈춘 항공사는 이번이 처음이 아니다. 첫 사례는 미국 초저가항공사 스피릿항공이다. 파산보호 상태였던 스피릿항공은 연방정부 구제금융안에 대한 채권단 지지를 얻지 못해 지난 5월2일 운항을 중단했다. 스피릿항공은 34년간 운항하며 2025년 12월 기준 여객 수로 미국 9위 항공사였다. 2년 새 두 번째 파산 절차를 마무리하는 중이었는데, 이란 전쟁이 부른 연료값 충격이 결정타가 됐다.

중동 노선에 의존하던 소형 항공사도 있었다. 몰디브 말레에 기반을 둔 비즈니스석 전용 항공사 비온드(BeOnd)는 올해 여름 동안 전 노선 운항을 취소했다. 마지막 정기편은 5월 1일 취리히발 말레행이었고, 회사는 오는 10월 운항 재개를 목표로 했다. 처음에는 두바이를 경유하는 장거리 노선만 취소했지만, 지역 전체의 여행객이 줄자 보유 항공기 전체에 대한 운항이 중단됐다.

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