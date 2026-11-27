경기 평택시의 대표적인 장기 미집행 도시공원이던 모산공원이 1989년 도시공원 결정 이후 37년 만에 시민 품으로 돌아왔다.

26일 평택시에 따르면 시는 전날 동삭동 396번지 일원에서 모산공원 조성사업 준공식을 개최했다. 도심 녹지축 보전과 시민 정주여건 개선을 위해 추진된 이번 사업에는 총사업비 2034억원이 투입됐으며, 면적은 27만8241㎡ 규모다.

25일 평택시 동삭동 일원에서 열린 모산공원 준공식에서 최원용 평택시장과 시 관계자들이 테이프를 커팅하고 있다. 평택시 제공

2개 공구로 나뉘어 조성된 공원은 세대를 아우르는 다채로운 여가·휴식 공간을 갖췄다. 지난 5월 우선 개방된 1공구에는 오색테마정원과 길이 57m·높이 9m 규모의 인공폭포, 기존 배나무 200여 그루를 보존한 이화가든, 대형 물놀이터, 반려견 동반 쉼터가 들어섰다.

2공구에는 풋살장·농구장 등 생활체육시설을 비롯해 배나무 63그루를 활용한 과수체험원, 숲놀이터, 전망테라스, 순환산책로가 조성됐다. 이용 편의를 위한 주차공간 172면과 화장실 6곳도 함께 확보했다.

최원용 시장은 “오랜 시간 기다려 주신 시민들께 온전한 모습의 모산공원을 돌려드리게 돼 뜻깊다”며 “시민 일상에 휴식과 활력을 주는 대표 명소가 되도록 지속적인 관리와 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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