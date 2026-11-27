문화체육관광부가 추진하는 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장’ 건립 사업의 경기도 대표 주자로 광명시(대규모)와 수원시(중규모)가 낙점됐다. 도내 8개 지자체가 뛰어든 치열한 예선전을 뚫고 본선 티켓을 거머쥔 두 도시는 상반된 입지 전략을 앞세워 다음 달 말 결정되는 전국 최종 유치전에 나선다.

27일 경기도에 따르면 도는 최근 서면·발표 평가와 현장실사를 거쳐 4만석 이상 대규모 부문 후보지에 광명시를, 2만~4만석 중규모 부문 후보지에 수원시를 각각 선정했다. 두 도시는 보완 작업을 거쳐 다음 달 8일까지 문체부에 최종 사업제안서를 제출한다.

고척스카이돔. 뉴시스

◆광명 ‘신도시·KTX 복합 거점’ vs 수원 ‘프로야구 연고지 인프라’

두 도시의 승부수는 체급만큼이나 뚜렷한 차이를 보인다. 광명시는 광명시흥 3기 신도시 일원에 5만석 이상(연면적 13만㎡ 이상)의 초대형 돔구장을 짓는 청사진을 내놨다. KTX광명역과 신안산선·월곶판교선·GTX 등이 교차하는 광역교통망에 광명시흥 테크노밸리, 역세권 MICE(전시·컨벤션) 개발을 결합해 K-컬처 산업 생태계를 구축하겠다는 전략이다. 신도시 조성과 맞물려 기반시설을 일괄 구축할 수 있어 부지 확보와 확장성 면에서 높은 점수를 받았다.

반면 수원시는 장안구 조원동 수원종합운동장 일원에 기본 2만석(공연 시 최대 3만명 수용·연면적 8만㎡ 이상) 규모의 실속형 돔구장을 제시했다. 1군 프로야구 연고 구단(kt 위즈)을 보유한 탄탄한 관람 수요와 기존 체육 인프라, 서울과 인접한 도심 접근성이 최대 무기다. 신규 택지 개발에 따른 행정 절차 부담 없이 기존 운동장 부지를 활용해 사업 추진 속도와 운영 안정성을 확보할 수 있다는 논리다.

◆국비 30% 지원 파격 인센티브…전국 ‘1+1’ 본선

문체부 본 공모는 전국 광역지자체와 공공기관이 제출한 제안서를 바탕으로 1차 서면평가에서 규모별 3곳 안팎을 추린 뒤, 2차 발표·현장평가를 거쳐 대규모 1곳과 중규모 1곳을 확정한다. 최종 선정 시 총사업비의 30%를 국비로 지원받는 만큼 대형 공연장 부족 해소와 지역 랜드마크 조성을 노리는 비수도권 광역단체들과의 치열한 경합이 불가피하다.

전문가들은 수도권의 압도적인 배후 인구와 K-팝·프로스포츠 관람 수요를 도내 후보지들의 강점으로 보고 있다. 아울러 비수도권 균형발전 논리를 어떻게 넘어서느냐가 본선 승패를 가를 핵심 변수가 될 것으로 보고 있다.

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