경기 광명시가 5만석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 위한 경기도 대표 후보지로 낙점되며 문화체육관광부의 최종 입지 선정 경쟁에 뛰어들었다.

26일 광명시에 따르면 시는 서류 검토와 현장실사, 발표 평가를 거쳐 전날 경기도 대표 후보지 자격을 확보했다. 시는 광명시흥 3기 신도시 일원에 5만석 규모 돔구장을 건립해 대형 K-팝 공연과 프로스포츠, 전시·컨벤션(MICE)을 아우르는 복합 문화산업 거점으로 육성할 계획이다.

박승원 광명시장이 지난 4일 철산역 일대에서 시민들에게 돔구장에 관해 설명하고 있다. 광명시 제공

입지 강점으로는 KTX광명역을 축으로 신안산선·월곶판교선·광명시흥선이 교차하는 광역교통망과 풍부한 수도권 배후 수요가 꼽힌다. 특히 총 245만㎡ 규모의 광명시흥 테크노밸리와 연계해 공연 무대·음향 장비 제조, 굿즈 물류 유통, 실감형 미디어 기술까지 결합한 산업 생태계를 구축한다는 구상이다. 신도시 개발 일정에 맞춰 기반시설을 함께 조성할 수 있어 사업 효율성도 높다.

광명시는 도와 협의를 거쳐 보완한 최종 제안서를 내달 8일까지 문체부에 제출할 예정이다. 문체부는 심사를 거쳐 12월 중 최종 건립지를 확정한다. 박승원 광명시장은 “1만8500여명의 시민 서명과 입지 경쟁력이 만들어 낸 성과”라며 “돔구장을 반드시 유치해 광명을 대한민국 미래성장산업의 전진기지로 만들겠다”고 말했다.

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