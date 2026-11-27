경기 용인시가 반도체 산업 호황에 따른 세수 급증에 힘입어 올해보다 25% 넘게 늘어난 4조3992억원 규모의 내년도 본예산안을 편성했다.

26일 용인시에 따르면 시의회에 제출한 2027년도 예산안은 올해 본예산(3조5174억원)보다 8818억원(25.07%) 증가한 4조3992억원(일반회계 3조9019억원·특별회계 4972억원)이다. 반도체 경기 회복으로 관련 법인지방소득세가 올해 5315억원에서 내년 1조3360억원으로 8045억원(151.4%) 급증할 것으로 추산되면서 재정 여력이 크게 확대됐다.

이상일 용인시장이 시의회에서 내년도 예산안을 설명하고 있다. 용인시 제공

분야별 세출 예산은 사회복지 분야가 올해보다 1882억원(14.1%) 늘어난 1조5220억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 교통 분야가 74.4% 급증한 7625억원으로 뒤를 이었으며, 일반공공행정 2853억원, 환경 2677억원, 국토·지역개발 1655억원, 문화·관광 1368억원 순으로 편성됐다.

시는 확충된 재원을 바탕으로 반도체 지·산·학 플랫폼 구축 등 메가클러스터 고도화에 속도를 낸다. 아울러 70세 이상 어르신 교통비 지원(연 최대 36만원)과 임신지원금 인상(30만원→50만원), AI예술융합고 및 특수학교 신설 등 생활 밀착형 복지·교육 사업도 추진한다.

이상일 시장은 이날 시의회 정례회 시정연설에서 “반도체 중심도시에 걸맞은 미래 기반시설 확충과 시민 삶의 질 향상에 초점을 맞춰 예산을 효율적으로 배분했다”고 밝혔다.

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