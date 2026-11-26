경기관광공사가 성평등가족부 주최로 열린 ‘2026 성평등 조직문화 조성 성과공유 워크숍’에서 우수기관으로 선정돼 장관 표창을 받았다.

26일 경기관광공사에 따르면 공사는 지난해 인사·권한, 직무 배치 등 5대 영역에 걸친 조직 진단을 마친 데 이어, 올해 개선지원 단계에 참여한 전국 59개 기관 가운데 최종 우수기관 4곳에 이름을 올렸다.

원민경 성평등가족부 장관(왼쪽)과 경기관광공사 안유림 차장이 시상식 직후 기념촬영을 하고 있다. 경기관광공사 제공

차세대 여성 관리자 육성을 위한 ‘여성리더십 개발 멘토링’ 신규 도입과 육아·가사 분담을 독려하는 ‘맞돌봄 인식 개선 캠페인’ 전개가 높은 점수를 받았다.

특히 지난 9월 경기도 양성평등 유공 표창에 이은 연속 수상으로, 광역지자체와 중앙정부 양측으로부터 조직문화 혁신 역량을 공인받았다.

조원용 사장은 “모든 구성원이 성별에 구애받지 않고 각자의 역량을 온전히 발휘할 수 있는 평등하고 투명한 일터를 만드는 데 더욱 앞장서겠다”고 말했다.

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