경기관광공사가 공모와 용역 심사 전 과정을 유튜브로 실시간 생중계하는 파격적인 실험으로 2년 연속 청렴 분야 최고 영예를 안았다.

공사는 한국관광공사가 주관한 ‘청렴·인권증진 우수사례 경진대회’에서 청렴(반부패) 분야 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다. 지난해 인공지능(AI) 기반 이용자 안내 체계로 수상한 데 이은 2년 연속 1위다. 올해 대회에 접수된 9건의 사례 가운데 선정된 4개 우수기관 중 청렴 분야 수상은 경기관광공사가 유일하다.

경기관광공사

입찰·공모 참여자가 평가 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 심사 전 과정을 유튜브로 공개해 공정성과 신뢰도를 끌어올린 점이 높은 점수를 받았다. 공사는 앞서 지난 6일 윤경포럼 등이 주최·주관한 ‘2026년 제3회 언어폭력 없는 기업’ 인증도 획득하며 내부 조직문화 개선 성과도 인정받았다.

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