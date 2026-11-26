추미애 경기도지사가 내년도 본예산안의 경기도의회 예산결산특별위원회 심의를 앞두고 민생사업 예산 사수와 삭감 사업 이해관계자 설득을 간부들에게 강력히 주문했다. 도의회는 27일부터 다음 달 10일까지 예결특위 심의를 거쳐 11일 본회의에서 예산안을 처리할 예정이다.

추 지사는 26일 도청 율곡홀에서 행정1·2부지사와 경제부지사, 실·국장 등 간부 50여명이 참석한 가운데 열린 월간회의에서 “내년도 본예산이 차질 없이 확정되도록 자료를 근거로 의회에 명확히 설명해 마지막까지 대응해 달라”고 말했다.

추미애 경기도지사가 26일 월간회의에서 발언하고 있다. 경기도 제공

◆산후조리비 103억, 어린이집 운영 101억 등 감액

지방채 발행의 불가피성도 재차 강조했다. 추 지사는 “신규 사업은 못 담더라도 기존 사업 중 꼭 지켜야 할 필수 민생사업을 확보하기 위해 지방채를 발행하기로 한 것”이라고 설명했다. 도는 내년도 본예산안을 올해보다 5.3% 늘어난 42조1946억원 규모로 편성하면서 지방채 2462억원 발행과 기금 활용으로 3조494억원의 가용재원을 마련한 상태다.

다만 재정 여건 악화로 30% 이상 감액된 사업(390개·8112억원)과 일몰 사업(668개·4941억원) 등 총 1조3053억원 규모의 사업이 축소되면서 관련 단체들의 반발이 이어지고 있다. 특히 청년 면접수당과 예술인·체육인 기회소득 등 전임 지사 시절 역점 사업이 대거 일몰되거나 감액됐다.

주요 감액 사업은 산후조리비 지원 103억원, 지역상생발전기금 출연금 2349억원, 농어민 기회소득 지원 301억원, 청년 노동자 지원 208억원, 어린이보호구역 개선 162억원, 친환경 우수농산물 학교급식 지원 120억원, 어린이집 운영지원 101억원 등이다.

◆농수산물 쿠폰 180억, 산모·신생아건강 42억 등 일몰

주요 일몰 사업은 농수산물 할인쿠폰 지원 180억원, 청년 면접수당 67억원, 극저신용자 대상 소액금융 지원 30억원, 재가노인 복지시설 운영 13억2600만원, 산모·신생아 건강관리 지원과 고위험 산모·신생아통합치료센터 지원 등 42억1100만원 등이다.

추 지사는 “실·국장들이 이해관계자를 피하지 말고 도의 재정 위기를 진지하게 설명해 양보를 구해야 한다”며 “재정 여건이 나아지면 사업을 회복할 여지가 있는지도 살피고, 미반영 사업은 국비 확보를 통해 채워 넣도록 하겠다”고 말했다.

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