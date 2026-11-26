화장품 스토어 올리브영에서도 해킹으로 인한 개인정보 유출 사고가 발생했다.

CJ올리브영은 26일 기업 홈페이지를 통해 “지난 23일 회사 업무시스템에 대한 외부의 비인가 접근이 발생해 일부 자료에 포함된 고객님의 개인정보 일부가 유출되었음을 확인했다”고 공지했다. 해킹으로 유출된 정보는 790명의 회원번호와 이 중 일부의 이름, 전화번호, 생년월일, 이메일 주소, IP 등 개인정보다. 유출 피해자는 임직원 639명과 협력사 관계자 106명, 일반 고객 45명이었다. 결제 정보나 비밀번호 유출 피해는 없었다고 회사는 밝혔다.

서울의 한 올리브영 매장에서 고객이 쇼핑을 하고 있다. 연합뉴스

올리브영은 “개인정보 유출 확인 즉시 해당 시스템에 대한 네트워크 격리 및 경로를 차단했다”며 “공격자 계정의 권한 회수 및 비활성화 처리, 시스템에 저장돼 있던 접속 인증 정보 폐기 및 교체, 내부 업무시스템 로그인 방식 변경 등 인증 절차 강화의 조치를 취했다”고 밝혔다. 관계 기관 신고와 사고 조사에 협조하겠다는 입장이다.

또한 개인정보 악용이 의심되는 전화, 문자, 메일 등을 받거나 피해 구제 및 법적 권리에 대한 문의는 올리브영 고객센터를 통해 접수하라고 안내했다.

올리브영 관계자는 “불편과 번거로움을 드린 점 사과드리며 고객 정보 보호를 최우선으로 하는 올리브영이 되겠다”고 밝혔다.

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