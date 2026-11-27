넷플릭스 예능 '데블스 플랜 시즌3' 우승자 현경렬이 상금으로 출연진 16명에게 프로그램을 상징하는 피스 모양의 금을 선물한 사실이 공개됐다.

26일 구독자 5만명 규모 유튜브 채널 '애매티지'에는 '재재씨, 신의 시험에 통과하셨습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 '데블스 플랜3' 출연자 서출구, 스텔라장, 현경렬, 재재가 출연해 3주차 방송을 리뷰하고 시청자들이 궁금해했던 점에 답하는 질의응답 시간을 가졌다.

이날 재재는 현경렬이 우승 상금으로 준비한 선물을 소개했다. 그는 "경렬 님이 상금으로 뭘 했느냐 이걸 궁금해하실 분들이 있을 것 같아 가지고 우리 피스 모양으로 금을 선물해 주셨다"고 말했다.

금 선물에는 출연자별 포토카드도 함께 포함됐다. 현경렬은 각자의 포토카드에 자신이 꼽은 명대사를 적어 전달했다. 스텔라장은 문구가 유배지 언어로 쓰여 있었다고 설명하며 재재에게 어떤 대사가 적혀 있었는지 물었다. 재재는 "와 49야"라고 답해 웃음을 안겼다.

현경렬은 포토카드에 스포일러가 될 만한 대사는 담지 않았다고 설명했다. 그는 "혹시 스포일러가 될까 봐 진짜 명대사는 좀 못 쓴 것도 있다"고 말했다. 재재의 명대사를 묻는 질문에는 "'49야' 정도가 있지 않을까 싶다"고 답해 웃음을 안겼다.

현경렬은 "이걸 만들려고 방송을 몇 번이나 돌려봤다"며 "유배지를 한 번도 가본 적이 없어서 공부도 많이 하고 시간을 들였다"고 말했다. 이어 "제작발표회 때가 아니면 16분 모두를 한자리에서 만날 시간이 없을 것 같아 급하게 준비하느라 아주 완벽하게 못 했다"고 덧붙였다.

재재는 현경렬의 선물에 감탄하며 "이게 완전 정성"이라며 "당신은 정말 우승자다. 그야말로 우승자의 왕관을 쓸 자격이 있다"고 말했다.

한편 현경렬은 지난 24일 공개된 '데블스 플랜3' 최종회에서 장동민과의 결승전에서 2대 1로 승리해 우승 상금 2억원을 차지했다. 서울대에서 박사 학위를 취득하고 구글에서 근무한 소프트웨어 엔지니어 출신으로 앞서 두뇌 서바이벌 프로그램 '소사이어티 게임' 시즌1에서도 우승한 바 있다.

<뉴시스>

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